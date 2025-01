La Fivizzanese insiste ma la Carrarese Giovani c’è

Filattierese 0 Fivizzanese 2

FILATTIERESE: Gavellotti, Mariani (55’ Chiappucci), Segnani (70’ Mascia), Surace, Guelfi (51’ Palagi), Dalle Lucche, Polloni (77’ Nomogo), Zuccarelli, Rolla, Scarpa, Bortolasi. All. De Angeli.

FIVIZZANESE: Carvajal, Cardellini, Salku A. (78’ Gerali), Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi (64’ Carnaccioli), Berti (82’ Sartorio), Salku B. (69’ Mencatelli), Orsoni, Mosti (85’ Lombardo). All. Duchi.

Arbitro: Massa di Carrara.

Marcatori: 18’ Andrea Salku, 59’ Clementi.

FILATTIERA – Non perde un colpo la Fivizzanese che fa suo anche il derby contro la Filattierese, siglando una rete per tempo e conservando la leadership del girone. Partono forte i padroni di casa che nei primi due minuti mettono i brividi alla difesa avversaria con Rolla che spreca un’ottima occasione e che poi trova sulla propria strada un attento Carvajal. Al 12’ prima opportunità per la capolista con Orsoni che sbaglia davanti al portiere. Ma al 18’ la Fivizzanese si porta in vantaggio con Andrea Salku che calcia al volo di sinistro con la palla che si infila all’angolino. Al 44’ la conclusione di Clementi dal limite finisce fuori. A inizio ripresa sono tante le proteste dei padroni di casa per un rigore non concesso. Sul ribaltamento di fronte Bruno Salku recupera palla a centrocampo, salta due uomini e serve un assist perfetto a Clementi che davanti al portiere lo batte di punta per il 2-0 che mette la gara in ghiaccio.

Ilaria Gallione