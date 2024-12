La Fivizzanese si laurea campione d’inverno

Fivizzanese

2

Atletico Carrara

0

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Carnaccioli (69’ Sartorio), Valentini, Cardellini, Tognocchi (61’ Zarelli), Orsoni (88’ Salku A.), Berti, Mosti (79’ Zunino), Mencatelli, Lombardo (86’ Andreani). A disp. Pecorelli, Bianchi, Forieri, Bocchia. All. Duchi.

ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Dagostinis, Ravenna, Marchi, Vaira, Barbieri S., Magazzu, Crocetti, Antoniotti, Grassi, Zeni (68’ Galleni), Guerrieri. A disp. Menconi, Blandini, Guidi, Barbieri E., Mosca, Martignoni. All. Secchiari.

Arbitro: Rossi di Carrara.

Marcatori: 21’ e 44’ Mosti.

PODENZANA – Un’inarrestabile Fivizzanese centra l’11ª vittoria stagionale e si laurea con merito campione d’inverno con una giornata d’anticipo. Si decide tutto nel primo tempo. Al 10’ Carvajal salva subito il risultato con una bella parata su Grassi. Al 21’ Mosti di testa in anticipo sul difensore finalizza al meglio il cross di Mencatelli e porta in vantaggio i lunigianesi. Al 44’ Berti alza il pallone sopra la difesa per Mencatelli che salta un avversario e serve per il solito Mosti che, a porta vuota, raddoppia. Nella ripresa al 51’ Berti dal limite calcia fuori e al 65’ mette in mezzo verso Lombardo che in scivolata davanti al portiere conclude alto. Al 67’ il tentativo di Mencatelli viene deviato in angolo. Al 94’ Atletico pericoloso ma il colpo di testa di Maguzzi finisce fuori di un niente. Al 95’ al volo Mencatelli sfiora il tris.

Ilaria Gallione