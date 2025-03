La Fivizzanese soffre ma riesce a tenere il passo

Pontasserchio0Fivizzanese1

PONTASSERCHIO: Lelli, Gennaro (76’ Benedetti A.), Franchi, Berretta, Gemignani, Bortone, Barbani (69’ Paoletti), De Marchi (78’ Casarosa), Skhurti, Gulisano (87’ Ruberti), Benedetti M. (78’ Ferrari). All. Carboni.

FIVIZZANESE: Carvajal, Forieri, Salku A., Bocchia, Valentini, Bianchi (94’ Orsoni), Clementi, Berti, Mosti (87’ Lombardo), Mencatelli (71’ Carnaccioli), Tonelli (75’ Tognocchi). All. Duchi.

Arbitro: Cagnoli di Viareggio.

Marcatori: 53’ Mosti.

Note: 92’ espulso Bortone (P).

ARENA METATO – Vittoria di misura per la Fivizzanese che riesce a superare il Pontasserchio, soffrendo più del dovuto e ringraziando nel finale anche la buona sorte. Al 12’ buona occasione per i padroni di casa con un tiro dalla distanza di De Marchi che finisce alto di poco. Al 23’ palla gol per la Fivizzanese: Bianchi, lanciato in porta, tenta di saltare il portiere avversario che con un grandissimo intervento gli nega la gioia del gol. Un minuto dopo punizione dalla trequarti di Mencatelli a lato. Il match si sblocca a inizio ripresa quando, al 53’, Clementi va sul fondo e crossa per Mosti che di prima, con il destro, trafigge Lelli. Al 73’ brivido per i lunigianesi con la punizione di Gulisano che si stampa sulla traversa. Ma ancora di più al 93’ quando Bianchi rinvia sulla riga di porta salvando il risultato. Tre punti d’oro per la capolista che mantiene 5 punti di vantaggio.

Ilaria Gallione