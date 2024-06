La Folgore fa sul serio. Il mister sarà Carobbio

Mancava solo l’annuncio ufficiale perché l’arrivo sulla panchina della Folgore Caratese di Filippo Carobbio era cosa certa già da qualche settimana. Sarà lui il successore di Carmine Parlato alla guida degli azzurri in quella che, secondo i piani societari mai nascosti dalla proprietà, sarà la stagione della consacrazione in Serie D. Dopo le prove generali di quella appena conclusa, iniziata male e finita in crescendo ma sempre fuori dalle posizioni che contano, da oggi non si scherza più e toccherà a Carobbio (438 presenze e 37 reti da calciatore tra cui una trentina in serie A nel centrocampo della Reggina) rispettare le ambizioni di un ambiente a cui la categoria comincia a stare (molto) stretta. Classe 1979, bergamasco, nativo di Alzano Lombardo, non si può dire che non conosca la Serie D. L’ha assaggiata da giocatore a fine carriera e poi sempre con il Ciliverghe l’ha testata dalla panchina per tre lunghe stagioni (prima era alla Juniores) fino a quella interrotta dal Covid. Poi nell’estate del 2020 lo vuole il Brusaporto dove resta altri tre anni raggiungendo i playoff. Stesso traguardo nell’ultimo campionato svolto in Piemonte con la matricola RG Ticino finita quinta.

Inutile specificare come il suo modulo preferito sia il 4-3-3, “conditio sine qua non” per allenare la Folgore Caratese espressa dal proprietario Michele Criscitiello in sede di presentazione social della sua seconda stagione da “lider maximo“ del club. Da giocatore Carobbio ha avuto allenatori del calibro di Mazzarri e soprattutto di Antonio Conte nella sua militanza a Siena. E dopo l’annuncio dell’allenatore si dovrebbe passare ai calciatori; non sembra infatti prevista la figura del direttore sportivo visto che della scelta della rosa se ne occuperanno direttamente Criscitiello e Carobbio. Si parte comunque da alcune certezze come quelle di Arpino al centro della difesa e di Barranco in attacco. La stagione inizierà il 24 luglio con le visite e il pre-ritiro.