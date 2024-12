La Folgore ha messo la quinta. La Castellanzese battuta 5-1 e la vetta della Serie D ora è a -6

La Folgore Caratese è la squadra più in forma del campionato. E peccato che siamo alla vigilia della pausa che, però, in Serie D non è lunghissima. Di fatto si salta una domenica (il 29 dicembre) e si torna subito in campo nel primo weekend di gennaio. Non sarà quindi complicato per Filippo Carobbio e il suo staff mantenere il ritmo (tenuta atletica più concentrazione) che ha portato gli azzurri ad aprire una striscia di cinque vittorie consecutive che, in vista del 2025 e del girone di ritorno, riapre ampiamente i giochi anche in chiave primo posto, che in Serie D è l’unica cosa che conta. Primato, occupato dall’Ospitaletto, che oggi non è più a una doppia cifra di distanza – come meno di un mese fa – ma ad appena sei lunghezze. Le bresciane più la Varesina devono oramai tenere in conto anche l’unica brianzola di Serie D per la lotta al vertice. L’ultimo scalpo di Ferrandino & soci si chiama Castellanzese letteralmente spazzata via domenica pomeriggio con un eloquente 5-1 che lascia poco spazio alle parole se non a quelle di un soddisfattissimo Filippo Carobbio. Che si gode la sua creatura, ora sulla via della perfezione.

"Dal punto di vista del gioco è stata una delle migliori prestazioni dell’anno" dice il tecnico azzurro e spiega anche il perché. "Abbiamo dato continuità lungo tutto l’arco dei 90 minuti sia a livello di qualità che dell’intensità. Cosa importante questa, di cui eravamo alla ricerca da tanto tempo. Continuiamo così, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo restare sul pezzo un’altra settimana perché la trasferta sul campo del Vigasio è tutt’altro che semplice. Si tratta di una squadra ben organizzata che fin qui ha dato del filo da torcere a tante big del campionato". Contro la Castellanzese si è rivisto nei dieci minuti finali anche Simone Simeri, un buon viatico in vista dell’ultimo impegno dell’anno solare. E del primo dell’anno nuovo.

Sarà sostanzialmente lui il colpo di mercato “di riparazione“ visto il poco apporto, per infortuni vari, dato nel girone di andata.