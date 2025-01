La Folgore ora è ancora più solida. Arriva Sondrio, ma ci sono i rinforzi

La Folgore Caratese dopo il successo infrasettimanale di Arconate ha raggiunto la doppia cifra di partite da imbattuta. Nella sua disamina Filippo Carobbio ha centrato quali sono i contenuti della sfida di oggi allo Sportitalia Village della sua Folgore Caratese contro la Nuova Sondrio. "Verranno qui a fare una partita tosta, il girone di ritorno è tutto un altro campionato perché le squadre hanno chiari i loro obiettivi e sanno per cosa lottano. Mi aspetto una Nuova Sondrio col coltello tra i denti, molto concreta, pronta a tutto per portare a casa un risultato positivo. Hanno giocatori di qualità specie in attacco, dovremo tenere altissimo il livello di attenzione e concentrazione. Anche se il primo obiettivo è quello di recuperare le energie fisiche e mentali. Per noi, come per tutti, i tre impegni settimanali sono difficili da gestire, ma veniamo da un periodo positivo e dobbiamo continuare su questa strada".

Intanto aumenta la scelta di Carobbio per quanto riguarda la difesa, oltre a capitan Arpino, Bigolin e Oliveri da oggi (è nella lista dei convocati) il tecnico azzurro potrà contare anche su Andrea Cadili che scende dalla Serie C (3 presenze a Sorrento nel girone di andata) per offrire ancora maggiore solidità al reparto. "Si tratta di un ulteriore sforzo economico del presidente per rinforzare la rosa inserendo un giocatore forte che aumenta il livello generale e la concorrenza per un posto da titolare".

Ad Arconate mercoledì la coppia centrale era composta da Arpino con Oliveri, vedremo se oggi si tornerà al classico col ritorno di Bigolin. La Nuova Sondrio è reduce da due buoni pareggi con Sant’Angelo e Pro Sesto. Arbitra il match il signor Ravara di Valdarno. Diretta dalle 14.30 sui canali streaming di Sportitalia.