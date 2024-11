La fuga solitaria della capolista. Cdr ancora da 10 e lode. Batte anche il Castelnuovo

cdr mutina

1

castelnuovo

0

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (70’ Sejdiraj), Ligabue, Gollini (85’ Gozzi), Vignocchi (70’ Ognibene), Ricaldone, Turci (60’ Gualdi), Caselli, Corbelli (90’ Lazzaretti), Hoxha, Panzanato. A disp.: Tagliavini N., Andreoli, Tagliavini A., Veneri. All. Paganelli

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Reggiani, Baroni, Le Guern, Fosu, Bellei, Fugallo, Progulakis (68’ Cantaroni), Copertino. A disp.: Braglia, Nizzoli, Stanzani, Borri, Manini, Buffagni, Battaglia, Solieri. All. Casagrandi

Arbitro: Casali di Bologna

Reti: 88’ Ricaldone

Note: ammoniti Vacondio, Vignocchi, Turci, Gilioli, Bellei, Le Guern. Al 12’ Hoxha sbaglia un rigore

Quella della Cdr Mutina in vetta alla Promozione è sempre più una fuga solitaria. E dopo aver allungato mercoledì battendo nel big match la Riese, la squadra di Paganelli piega con fatica a 2’ dalla fine anche il Castelnuovo per la decima vittoria su 10 gare che vale il +10 in classifica sulla Sanmichelese ora seconda. All’8’ Progulakis sbaglia davanti alla porta. Al 12’ la Cdr ha la grande opportunità per passare in vantaggio ma Hoxha sbaglia un rigore, netto, che si era procurato. Al 29’ Caselli dal limite centra la traversa. Al 38’ cross di Hoxha per Corbelli di testa sfiora il gol. Al 43’ punizione di Progulakis e Baroni di testa colpisce la traversa. Al 37’ Corbelli colpisce di testa da ottima posizione ma la palla non entra. Al 44’ traversa del Castelnuovo con Fugallo. Nella ripresa al 20’ Panzanato va vicinissimo al vantaggio. Al 35’ Corbelli non mette dentro una palla solo da mettere in rete dopo un cross di Hoxha. Al 38’ Copertino spreca il vantaggio.

Al 43’ angolo di Hoxha e Ricaldone di testa segna il gol partita. Al 90’ Fontanesi viene steso in area ma l’arbitro non concede un rigore tra le veementi proteste degli ospiti. "Soddisfatto del successo anche se il Castelnuovo è una grande bella squadra e avrebbe meritato il pari" il commento del patron Gian Lauro Morselli.