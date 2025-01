La giornata al Lungobisenzio: il fronte del tifo e l’analisi post partita del mister. Dalla Curva dollari di contestazione. Mariotti: "Stiamo uscendo dal fango»

"Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: dopo un primo tempo in cui siamo stati contratti nella ripresa non c’è stata storia. Anche il cambio di campo, con il vento favorevole nei secondi 45 minuti, ha avuto un peso". Analizza così la vittoria sulla Sammaurese mister Mariotti. "E’ arrivata la risposta che volevo. Qualcosa è cambiato durante l’intervallo. L’esempio è Limberti: bisogna essere coraggiosi nei momenti di difficoltà e lui nella ripresa ha avuto un’altra faccia. Adesso speriamo di mandare un altro segnale domenica prossima. Ci stiamo allontanando piano piano dalle sabbie mobili". Mariotti ha confermato che Emanuele Matteucci dovrebbe rescindere per una sua precisa richiesta ("questo ha destabilizzato lo spogliatoio") e spera di avere nuovi elementi a disposizione già da questa settimana. "Banyi Sangaré Traoré? In D lo vorrebbero tutti". Intanto ieri contestazione piuttosto pittoresca quella dei tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette: non solo striscioni (con i nomi di allenatori e dirigenti saltati nelle ultime stagioni) ma anche banconote lanciate in campo con il volto di Stefano Commini (lo stesso destino toccò al portiere del Psg e della Nazionale, Gigio Donnarumma, al suo ritorno da avversario a San Siro). Il rapporto fra le parti è ai minimi storici.