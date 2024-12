La giornata di Eccellenza. Città di Castello, passa l’ultimo treno-salvezza

Prima di ritorno nel campionato di Eccellenza alle 14.30. Rinviata a sabato 4 gennaio Pontevalleceppi-Olympia Thyrus per indisponibilità dello stadio Borgioni.

Atletico Bmg-Umbertide Agape: subito in campo il neo acquisto Landi tra i pali, ospiti a caccia di punti per risalire.

Città di Castello-Castiglione del Lago: punti salvezza in palio al Bernicchi. Ultimo treno per i tifernati, i lacustri vogliono fare bottino pieno.

Ellera-Pietralunghese: con l’acquisto di Abibi in porta, la Pietralunghese non nasconde le sue ambizioni di primato. Al Fioroni però sperano nelle zone nobili della classifica.

Narnese-Angelana: appena scivolata dalla vetta, la Narnese vuole tornarci, magari prima della decisamente diverse, però, per l’Angelana.

Tavernelle-Pierantonio: il pari di Narni, arrivato dopo il successo contro il Città di Castello, hanno rigenerato un Tavernelle che non vuole fermarsi. Al Moratti arriva però un Pierantoni che vuole chiudere l’anno con una vittoria.

Terni Fc-Cannara: il ko contro l’Olympia Thyrus nel derby non è stato affatto digerito in casa Terni Fc. Tozzi Borsoi sa bene di non poter fare sconti ma allo Strinati arriva un Cannara che vuole ritrovare la vetta, prima della finale di coppa del 5 gennaio.

V.A. Sansepolcro-Bastia: la capolista, dopo aver conquistato il titolo di campione di inverno, vuole chiudere al comando in solitaria il 2024. Dopo il ko contro la Pietralunghese, però, Cotroneo va a caccia dei primi punti della sua gestione.