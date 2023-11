La giornata di prima categoria presentata da ortolani. "Camerino costretto a vincere a Castelraimondo»

Riflettori puntati sul campionato di Prima categoria con Angelo Ortolani, allenatore dell’Esanatoglia, che presenta le gare della settima giornata.

Folgore Castelraimondo-Camerino: "È un derby: i locali devono rivalutarsi ma dovranno fare i conti con un Camerino competitivo che ha un solo risultato se vuole recitare un ruolo di primo piano".

Montecassiano-Cingolana San Francesco: "È una gara sul filo dell’equilibrio tra un Montecassiano che in gara mi ha destato una buona impressione e una Cingolana apparsa organizzata".

Montecosaro-San Claudio: "Il San Claudio sta facendo un bel cammino e può fare di tutto".

Passatempese-Urbis Salvia: "In casa la Passatempese, costruita per le zone d’alta classifica, non può fallire ed ecco che la vedo favorita".

Pinturetta-Vigor Montecosaro: "La Pinturetta è temibile e per di più gioca in casa, ma la Vigor farà di tutto per restare in vetta e ha i mezzi per centrare la vittoria".

Portorecanati-Elite Tolentino: "Una gara interessante. Gli ospiti sono reduci dalla roboante vittoria su Pollenza, Portorecanati sta viaggiando a ritmi sostenuti e sta facendo molto bene. Gli arancioni possono conquistare i tre punti".

Settempeda-Esanatoglia: "Sulla carta la gara potrebbe avere un risultato scontato considerando che la Settempeda punta alla vittoria finale e gioca in casa, ma noi scenderemo in campo con l’obiettivo di giocare le nostre carte".

Montemilone Pollenza-Caldarola: "Gara delicata. I locali vorranno rifarsi, risalire la classifica e dimostrare il loro vero valore dopo il pesante ko nel turno precedente".