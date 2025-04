La Juniores bianconera perde 3-4 contro Roma City: sfuma l'accesso ai play off

Nell’ultima partita in programma al Bertoni, la Juniores bianconera, impegnata nella 25ma giornata di campionato, ha perso 3-4 con la capolista Roma City. In gol, per la Robur, Ruiz (doppietta) e Pucci. Oggi in programma tutte le altre partite delle giovanili. Gli Allievi disputeranno un test amichevole, a Orbetello, alle 10,30. I Giovanissimi, alle 10, busseranno alla porta dell’Unione Poliziana (12ma giornata di ritorno). Gli Esordienti ospiteranno il Monteriggioni, alle 9,15, mentre i Pulcini bianconeri giocheranno in casa con il Castellina Scalo: start alle 11,15.

La classifica della Juniors Roma City 61; Trastevere 52; Ostiamare 48; Poggibonsi 37; Siena e Terranuova Traiana 33; Orvietana e San Donato Tavarnelle 31; Montevarchi e Fulgens Foligno 30; Sangiovannese 29; Trestina 27; Flaminia Civita Castellana 22; Real Monterotondo 18. La Juniores bianconera, pur quinta, non accederà ai play off, per i 19 punti di distacco dal Trastevere.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 57; Siena 53; San Gimignano 48; Unione Poliziana 42 (fuori classifica); Chiusi 40; Asta 2016 33; Torrita 26; Virtus Biancoazzurra 23; Meroni 22; Castellina Scalo 20; Alberino 19; New Team 2021 9; Amiatina 3.