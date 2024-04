"La Lanterna di Lastra a Signa mantiene il comando: inizia la volata finale per la promozione diretta"

Ventisettesima giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A la capolista La Lanterna di Lastra a Signa, che in casa ha battuto per 7-0 il Calenzano, mantiene sei punti di vantaggio sul Bibe 1964, che ha vinto per 5-1 sul campo dell’Atletico Valdipesa. Nel Girone B distanze invariate, sempre quattro punti, tra la capolista Sales, che ha espugnato per 2-0 il campo del San Paolino Caritas, e il Carbonile, che ha vinto per 2-1 a Londa.

A tre sole giornate dal termine della stagione regolare inizia la volata finale per conquistare la promozione diretta.