La Larcianese decolla. Rimonta sul Montecatini

Con una grande secondo tempo la Larcianese ha capovolto il risultato, che alla fine del primo tempo la vedeva in svantaggio. Successo pesantissimo per la squada di Cerasa che, complice il pareggio del San Giuliano, aggancia la vetta del girone A di Promozione. Non si spezza la maledizione del Valdinievole Montecatini che subisce una brutta rimonta. Prosegue il momento delicato dei termali, la cura di Fabbri per ora non ha portato benefici.

La cronaca. Il gol de ospiti è stato segnato da Rosati, trasformando abilmente un calcio di rigore. Nel secondo tempo la Larcianese è stata più determinata e grintosa. La rete del pareggio è stata segnata da Tersigni, che di sinistro, all’altezza del dischetto di rigore, ha messo in rete. L’assist è arrivato da calcio d’angolo. Dodici minuti dopo, al ventottesimo, i padroni di casa sono andati meritatamente in vantaggio, con una rete nata direttamente da calcio di punizione, tirato dal centrocampista Salerno (nella foto). Ottimo il primo tempo del Montecatini, che oltre alla rete segnata, hanno confezionato almeno altre due nitide occasioni da rete, senza però concretizzarle. È stata una bella partita, combattuta ed incerta fino alla fine.

Larcianese 2 Valdinievole Montecatini 1

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Lo Russo (35’ st Vallesi), Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello (15’ st Lotti), Salerno, Ndiaye, Ferraro (18’ st Tersigni), Biagioni (39’ st Romani). A disp. Velani, Iaia, Papa, Capetta, Carrara. All. Cerasa.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi L. (33’ st Conti), Isola, Fanti, Torracchi, Lazzari (33’ st Attinasi), Francesconi,( 25 st Ghimenti), Ba, Rosati, Shiqeri. A disp. Baldi, Rus, Lucchesi G., Del Sarto, Rugiati. All. Fabbri.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Marcatori: 22’ Rosati (rig.), 16’ st Tersigni, 28’ st Salerno.