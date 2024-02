La legge della capolista. Matelica senza ostacoli

1

: Vallati; Keci, Rapacci, Biancucci, Bitti; Corradini, Iommetti, Hihi; Macchini, Polozzi (45′ Scriboni); Marcoaldi. All. Garigliano.

MATELICA: Ginestra; Gobbi, Lapi, Ferretti, Merli; Aquila, Scotini, Paradisi; Catalani (33′ Zappasodi), Jacchetta, D’Errico. All. Passarini.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 10′ Macchini, 30′ Merli, 40′ Aquila, 81′ Ferretti.

Non conosce ostacoli la corsa solitaria del Matelica in vetta alla classifica del girone B del campionato di Promozione. I matelicesi si assicurano il testa coda contro il Rapagnano e mantengono un buon margine dalla Vigor Castelfidardo. La gara tuttavia parte in salita per la formazione ospite. Al decimo infatti, Macchini si infila tra le maglie della difesa biancorossa e davanti a Ginestra non sbaglia l’appuntamento con il gol. Vantaggio a sorpresa per i rossoverdi, ma il Matelica non è certamente in vetta alla classifica per caso e già prima dell’intervallo riesce a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio. Al 30’ Merli si fionda su una respinta di Vallati e deposita in rete il gol del pareggio. A cinque minuti dall’intervallo tocca invece ad Aquila fiondarsi su un cross e battere di nuovo Vallati. Tutto da rifare per il Rapagnano, che nella ripresa prova comunque a pareggiare la partita con qualche calcio piazzato, ma alla fine è il Matelica ad imporsi, trovando anche la terza rete di giornata con Ferretti nelle .

Alla fine un’altra prova di forza per il Matelica che conferma il suo ottimo stato di forma e consolida la prima posizione. Il Rapagnano ci ha creduto, ma alla fine si è dovuto arrendere, restando in ultima posizione.