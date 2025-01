La Leon ci crede e compra. Tre colpacci sul mercato ma mancano dieci punti

A Vimercate non si molla. Nonostante i 10 punti da recuperare sulla capolista Mapello e nonostante la batosta natalizia di Erba con le Leon battuta 5-2 dall’Arcellasco nell’anticipo dell’ultima giornata di andata del girone B di Eccellenza, ci si crede ancora. Altrimenti non si spiegherebbero i tre colpi di mercato, tutti di spessore, che vanno a implementare un organico già da primissimo posto. Ma la classifica dice altro, la Leon è seconda ma con uno svantaggio in doppia cifra da recuperare a una squadra che sta viaggiando a 2.3 punti di media a partita. "Faremo di tutto per crederci fino alla fine. E se così sarà significa che avremo fatto un gran girone di ritorno" dice il direttore sportivo Marco Sala. "Serve una seconda parte di campionato importante, nel vero senso della parola. La società è stata la prima a crederci dando il via a queste nuove operazioni di mercato". Tre in entrata. Riccardo Gerevini ha militato anche nella Folgore Caratese dal 2018 al 2021, la Leon lo riporta in Brianza dopo un girone di andata in D al Ciliverghe da 15 presenze e una rete. Per lui in carriera ci sono anche Pinerolo, Stresa, Virtus Ciserano e Crema. Cremonese, classe 2000, aggiunge 192 centimetri a una difesa che nel girone di andata ha subito 31 reti. A centrocampo la Leon pesca dalla FC Milanese Alessio Trovato, classe ’99. Ha iniziato nella Casatese, poi due anni a Sangiuliano, due alla Luisiana prima dell’ultima maglia indossata dal 2022. Luca Saino invece è un prodotto del settore giovanile del Renate, è un terzino classe 2005 che ha iniziato il campionato in D a Crema. In uscita, oltre a Moncecchi, c’è il centrocampista Christian Ghilardi (solo 6 presenze). Il paradosso è che lo scontro diretto col Mapello ha sancito la superiorità della Leon, vittoriosa 5-2 sui bergamaschi, surclassati nei 90 minuti della Leon Arena. Poi però è mancato tutto il resto. "La continuità. Loro ce l’hanno, noi no. Ed è quella che servirà da qui in avanti se si vuole aspirare ancora al primo posto" dice Sala che svela come durante la pausa la scelta di non disputare amichevoli sia stata precisa, "volta a concentrarsi".