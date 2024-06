La Leon ne compra tre. Arrivano il portiere Bassi. Di Maggio e Delle Fave

Un portiere, un difensore e un attaccante. Triplo colpo in entrata per la Leon in questa settimana particolarmente operativa per il direttore sportivo Marco Sala. Tra i pali arriva l’estremo difensore classe 2004 Giovanni Bassi (foto) con 17 presenze da titolare quest’anno nello Scanzorosciate. In precedenza era stato a Ponte San Pietro e Mapello, è cresciuto nel settore giovanile della Feralpi. Andrea Di Maggio, classe 2000, completa il pacchetto arretrato di mister Joelson. Fatto il vivaio al Parma, Di Maggio ha giocato soprattutto nel Milanese con Arconatese, Club Milano e nell’ultima stagione alla Calvairate. La punta che verosimilmente sostituirà Bonseri nella prima parte di stagione sarà Bernardo Delle Fave, una trentina di reti nelle ultime quattro stagioni nell’Alta Brianza, precedentemente era stato a Mariano, Nibionno, Zingonia, Casatenovo e Arcore (22 sigilli in due stagioni).

Ro.San.