La Leon torna in corsa. Muggiò non molla. Vis Nova resta ultima

Nel girone B di Eccellenza si sta apparecchiando un finale di stagione con almeno tre, forse quattro squadre in lotta per la promozione diretta. Mapello e Sondrio qualche punto per strada lo lasciano come è accaduto domenica ai valtellinesi nello scontro diretto interno contro l’Altabrianza che se farà il suo dovere nel recupero contro il Lemine si porterebbe a stretto contatto con le prime, a -1 dalla Leon che ha ripreso la corsa dopo i ko con Sondrio e Muggiò, sbancando Olginate per 4-1 con doppietta di Bonseri e i sigilli di Comelli e De Angeli. Pratica chiusa già dopo 25 minuti con gli orange avanti di tre reti e primo posto a distanza di una partita. Altra squadra in salute è il Muggiò che vince la terza gara delle ultime quattro: 2-0 ai danni della Trevigliese. Cattaneo e Duguet a segno. Flebili segnali di vita da Giussano, la Vis Nova rimedia un punto a Offanengo, ma resta ultima.

Ro.San.