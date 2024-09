La linea verde del Castelfiorentino: "Così valorizziamo i nostri giovani"

Un’altra stagione di calcio giovanile è alle porte e il Castelfiorentino United è pronto ad affrontarla con determinazione e voglia di far crescere tutti i suoi ragazzi a 360 gradi. "In questo momento contiamo 250 tesserati e il nostro principale obiettivo è migliorare tutte le nostre squadre sia dentro, dal lato tecnico, che fuori dal campo, dal punto di vista della disciplina e del rispetto per avversari, arbitri e strutture – spiega il responsabile del settore giovanile castellano, Mario Bacci –. Nella scuola calcio, gestita dal responsabile Raffaele Monzitta, intendiamo inoltre formare due squadre per ogni gruppo di età in modo che tutti i bambini abbiamo la possibilità di giocare e divertirsi".

Tra le novità di quest’anno un riassetto societario che ha permesso al club di dotarsi di una struttura dirigenziale ancora più solida e organizzata. "Inoltre, da un punto di vista più pratico abbiamo un fisioterapista che segue durante tutta la settimana gli allenamenti delle squadre, oltre a due istruttori più un collaboratore per ogni categoria. Inoltre settimanalmente avremo la visita degli istruttori dell’Empoli che lavoreranno a stretto contatto sia con i nostri ragazzi che con gli allenatori – insiste Bacci –. Un’altra novità è il coinvolgimento di alcuni ragazzi della prima squadra e perfino della Juniores nel ruolo di collaboratori dei team del vivaio, compresi i due estremi difensori della Promozione come preparatori dei portieri della scuola calcio. Un modo per cercare di far affezionare i nostri ragazzi alla prima squadra, sperando di vederli riempire sempre di più le gradinate del Neri".

"Lavorare con bambini e ragazzi non è facile, ci vuole grande passione e voglia di condividere perché come noi insegniamo a loro, allo stesso tempo loro ci trasmettono tanto a noi – commenta il dirigente valdelsano –. Per quanto ci riguarda cerchiamo di curare la loro crescita sotto ogni aspetto e siamo aperti ad ascoltare ogni esigenza e richiesta dei genitori, e perché no proposte. Insomma c’è piena disponibilità a un rapporto il più possibile sereno e costruttivo". Infine, Bacci conclude facendo invece un quadro di quelle che potranno essere le difficoltà dell’annata al via.

"Secondo me le difficoltà non esistono, con la collaborazione di tutte le parti in gioco si può infatti superare ogni ostacolo lavorando al meglio per il bene unico del bambino. Una delle sfide che ci attende, invece, è sicuramente quella di sfruttare al meglio la bella struttura di cui disponiamo, dopo la realizzazione del campo in sintetico, aumentando anche il numero di tornei organizzati nel nostro stadio. Inoltre, per quanto riguarda la prima squadra, abbiamo studiato un’iniziativa per coinvolgere maggiormente tutti i nostri tesserati: per le prime due partite interne del campionato di Promozione, infatti, tutti i bambini che si presenteranno vestiti con la muta di rappresentanza del Castelfiorentino United entreranno gratis insieme all’adulto che li accompagna ed entrambi riceveranno una sciarpa omaggio per tifare i nostri colori".

Simone Cioni