La Lube entra nel calcio. Un’unica società: Treia

Le parole di Luciano Sileoni, presidente del Gruppo Lube, con le quali fa ha manifestato la volontà della grande azienda di cucine di entrare nel mondo del calcio, porteranno oggi alle 12 ad una conferenza stampa. Dopo giorni di spifferi, voci ma anche incontri, i vertici della ditta presenteranno il Progetto Academy nella sala meeting di via dell’Industria a Treia. La Lube insomma sembra voler passare dalle dichiarazioni ai fatti, inserendosi dopo i tanti trionfi nel volley anche nel mondo del calcio. In questo caso però con una idea differente. Il desiderio dovrebbe essere quello di creare un progetto che, sotto il nome unico di Treia, riunisca tutte le quattro società pallonare del territorio, dal Chiesanuova (in Eccellenza, anzi ha pure sfiorato la serie D), all’Aurora Treia appena retrocessa in Prima Categoria, fino alla Treiese che milita in Seconda Categoria e l’Abbadiense in Terza. La Lube partirà magari da un obiettivo forse di più facile e veloce attuazione, vale a dire un vivaio centralizzato? Di sicuro nella stessa locandina preparata per la conferenza, la Lube scrive "Il calcio come fattore aggregante per i giovani". Intanto proprio ieri il club più importante, il Chiesanuova, è intervenuto con una breve nota stampa del presidente Luciano Bonvecchi. Si legge: "In merito alle dichiarazioni del presidente del Gruppo Lube Luciano Sileoni e all’intenzione della Lube di creare un progetto Academy a Treia, il Chiesanuova Calcio ringrazia per l’interessamento economico la Lube che ha proposto un solido contributo mai avvenuto in passato. Eventuali futuri sviluppi di un maggiore coinvolgimento, anche su situazioni e squadre unitarie, non potranno che essere valutate positivamente dalla società. Senza alcun campanilismo di frazione o quant’altro affinché prevalga il bene comune di una forte società treiese".

Andrea Scoppa