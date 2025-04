La Lucchese cerca la salvezza nel derby decisivo contro l'Arezzo

Nel penultimo turno di campionato, interamente a Pasquetta, la Lucchese cerca la salvezza sul campo. Due le strade. Agganciare l’Ascoli che, malgrado la penalizzazione della Pantera, è a soli tre punti: con i marchigiani i rossoneri sono in vantaggio nei confronti diretti e, se la formazione di Gorgone arriva sest’ultima, non deve guardare nemmeno più alle… forbici. Il piano "B" è, invece, avere almeno 9 punti di vantaggio, come adesso, sul Sestri Levante penultimo. E, domani, in terra ligure, si sfidano proprio Sestri Levante ed Ascoli. Ecco perché assume una connotazione decisiva il derby di Arezzo.

Il bilancio globale è favorevole ai rossoneri. Partite giocate 52: vittorie degli orafi 13, pareggi 21 e successi rossoneri 18. I gol? 52-43 per quest’ ultimi.

Il primo incrocio tra le due squadre, risale all’8 gennaio 1933 (vittoria 2-0 dei rossoneri al vecchio "Mancini"). Nella stagione ’37-’38, nel torneo di Prima divisione, la Lucchese iscrisse la squadra "B" e quei due incontri non sono inseriti nel computo generale. Significativo il pareggio per 1-1, datato 2 febbraio 2018: a segno Capuano e Cutolo. Nella passata stagione, invece, la gara è andata in scena l’8 aprile e si è chiusa sull’1-1: vantaggio amaranto con Risaliti, pareggio di Yeboah nel finale; sullo 0-0, rigore parato a Rizzo Pinna.

Partite giocate ad Arezzo, tra "Comunale" e vecchio "Mancini": 25. Vittorie dell’ Arezzo: 8; pareggi: 10; vittorie della Lucchese: 7. Gol amaranto : 25; gol rossoneri: 20. Da ricordare il 3-0 aretino, il 30 novembre 1975, con Zanin, Mujesan e Di Prete nel tabellino dei marcatori. Ma, poi, è cambiato il vento. Dal 1976 in avanti, in 15 incroci complessivi, l’Arezzo, in casa, ha vinto contro la Lucchese solo due volte. Una è quella del 2 novembre 2003, con Abbruscato protagonista; l’altra il 23 marzo 2003: finì 2-0, con una doppietta di Testini, oggi viceallenatore rossonero.

Da segnalare la vittoria rossonera (inutile) del 1979 che non servì ad evitare la retrocessione nell’allora "C2"; e quella, invece, esaltante del maggio 2017, allenatore Lopez: vittoria in rimonta (gol di Bruccini e Cecchini), in gara secca ai play-off.

