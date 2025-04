La lunga favola di Baccini: "Mi fermo qua... per ora"

Con la partita di domenica al ’Pazzagli’ contro lo Scandicci, per il bomber David Baccini, classe 1985, la lunga storia d’amore con il Grassina sembra ormai arrivata alla fine. Al triplice fischio, i festeggiamenti tributati dai tifosi rossoverdi al suo attaccante, hanno fatto capire che il percorso calcistico di Baccini con la società del patron Zepponi sia proprio giunto al traguardo. Un lungo tratto calcistico fino ad arrivare nei piani alti del grande calcio, con svariate maglie di società blasonate come Rondinella, Fiesole, Rignanese, San Donato, San Gimignano, Bucine, Grassina, Certaldo e di nuovo col Grassina, dove il carattere, l’impegno e professionalità nel sapere fare i gol, sono state le prerogative essenziali di questo giocatore che ha sempre dato. In tutte le squadre in cui ha giocato con forza fisica e mentale, Baccini ha disputato stagioni eccellenti, con traguardi ambiziosi con tante bellissime vittorie di campionato. Per un attaccante segnare spesso è tutto: Baccini in fatto di gol in carriera ne ha davvero messi a segno molti.

"Il conto preciso non l’ho mai tenuto a mente – puntualizza il Baccio, come lo chiamano affettuosamente i tifosi –. In tutti questi anni saranno oltre 250; di cui una settantina, fra campionato e coppa, solo in rossoverde". Ha proprio deciso di dire basta?

"In quest’ ultimi mesi qualche contrattempo fisico non mi ha permesso di giocare partite importanti a cui tenevo molto. I festeggiamenti ricevuti a fine gara sono state forti emozioni che mi hanno fatto vivere un’altra giornate importante. Domenica sarà l’ultima partita: l’idea è di appendere le scarpette. Se sentirò poi la mancanza del calcio, vedrò di studiare un percorso alternativo".

Giovanni Puleri