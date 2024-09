La Maceratese si gode la vetta. Cognigni apre le danze, poi il tris

atletico mariner

1

maceratese

3

ATLETICO MARINER: Testa, Mascaretti (1’ st Aloisi – 25’ st Bonifazi), Fabi Cannella, Veccia (1’ st Lalaj), Aliffi, Sosi, Sharif (7’ st Eulisi – 42’ st Verdesi), Picciola, Liberati, Napolano, Cialini. All. Salvatore Fusco

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bongelli, Oses (29’ st Ruani), Gomis, Cognigni, Nasic, Vrioni (7’ st’ Albenesi). All. Matteo Possanzini

Arbitro: Matteo Pigliacampo di Pesaro

Reti: 40’ Cognigni, 24’ st Lucero, 42’ st Napolano (rig.), 49’ st Ruani.

Ammoniti: Lucero, Cognigni, Liberati, Mascaretti, Albanesi, Testa, Sosi. Recuperi: 1’+4’

SAN BENEDETTO

Resta a punteggio pieno la Maceratese che, a porte chiuse al "Ciarrocchi" di Porto d’Ascoli, batte l’Atletico Mariner per tre reti a uno.

Parte subito all’assalto la squadra di mister Possanzini che si rende pericolosa nei primi minuti con Oses e con l’ottimo Ciattaglia. L’Atletico impiega qualche minuto ad ingranare e si fa vedere al 23’ con un pericoloso tiro di Liberati e poi con una botta di Napolano deviata in corner. La gara si mantiene in equilibrio fino al 40’ quando su un bel cross tagliato di Nasic il bomber Cognigni fa valere tutta la sua classe svettando di testa per siglare la prima rete che segna il vantaggio.

La ripresa vede in in campo un Atletico Mariner più aggressivo, ma i biancorossi controllano senza particolari patemi, sempre pronti a colpire di rimessa. Al minuto 11 del secondo tempo palla recuperata in mezzo al campo e fuga di Albanesi che giunto al limite dell’area appoggia per l’accorrente Oses, traversa piena.

Al 22’ st sulla punizione dal limite di Cognigni, ci vuole tutta la bravura di Testa per evitare la capitolazione. Nulla può però il portiere locale due minuti dopo, prima si oppone di piede a Oses, ma sulla ribattuta Lucero fa centro da pochi passi.

A cavallo della mezzora ancora ospiti in avanti, prima Vanzan da fuori chiama Testa alla deviazione in corner, quindi in evidenza la coppia Nasic – Cognigni con quest’ultimo che calcia fuori da ottima posizione. Al 36’ st filtrante di Albanesi per Nasic che viene contrastato fallosamente in area da Sosi, rigore di Cognigni sul quale Testa compie un autentico miracolo, prima deviando sul palo e poi opponendosi col corpo alla ribattuta.

Al 42’ st con la Maceratese in controllo, su un cross senza grandi pretese uscita maldestra di Gagliardini su Cialini, rigore di Napolano che spiazza il portiere e riapre la gara.

Nel finale Atletico Marner arrembante in avanti e ultimo brivido al 4’ di recupero: punizione di Napolano sulla quale va a saltare anche Testa, la difesa respinge e Ruani si lancia verso l’area avversaria, siglando il 3-1 a porta vuota.

La gara, dunque, si chiude con la Maceratese che fa rientro a casa con il bottino pieno. Terza sconfitta consecutiva per l’Ateletico Mariner.