La Maceratese va ko pure al ritorno. Il Chiesanuova vola in semifinale

Maceratese

0

Chiesanuova

1

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (34’ Cilla, 1’ st Marchionni), Mastrippolito, Lucero, Grillo; Ruani (22’ st Cognigni), Bongelli, Bracciatelli (16’ st Gomis); Cirulli, Vrioni, Albanesi (40’ Nasic). A disp.: Marchegiani, Vanzan, Nicolosi, Compagnucci. All. Possanzini.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Perini, Canavessio, Tempestilli, Carnevali; Tanoni (37’ st Bambozzi), Russo; Pasqui (33’ st Monaco), Maggiori (1’ st Priori), Mongiello (20’ st Sopranzetti); Persiani (16’ st Sbarbati). A disp.: Fraticelli, Tacconi, Poinsel, Squarcia. All. Mobili.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Rete: 41’ st Bambozzi.

Il Chiesanuova concede il bis dopo la vittoria dell’andata e questo successo gli apre le porte alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Per la Maceratese è tempo di rimpianti per il palo colpito da Bracciatelli e di recriminazioni per la mancata espulsione di un giocatore ospite per il duro intervento su Ciattaglia, poi trasportato all’ospedale dove non gli sono state riscontate gravi conseguenze. La Maceratese deve spingere per recuperare la sconfitta dell’andata (1-0) e l’avvio fa ben sperare i tifosi locali. Il tiro di Bracciatelli (19’) è respinto dal palo. I biancorossi di casa insistono; splendida palla in profondità di Bracciatelli (28’) per Cirulli il cui diagonale finisce di poco sul fondo. Al 30’ fallo su Ciattaglia costretto a uscire in barella, l’incerto arbitro estrae il giallo verso un difensore ospite anche se c’è chi giura che prima abbia mostrato il rosso. La partita riprenderà dopo 5 minuti. Nel recupero la Maceratese perde palla e il ribaltamento di fronte porta Mongiello a calciare a rete, la respinta di Gagliardini finisce sui piedi di Persiani che calcia a lato. Nella ripresa è un Chiesanuova più presente che non permette alla Maceratese di calciare a porta dimostrando di non essere per caso in vetta alla classifica. Di contro la squadra di Mobili si rende pericolosa in contropiede con Pasqui (37’) la cui conclusione è respinta dalla difesa, con il colpo di testa Tempestilli (40’) con Gagliardini che si rifugia in angolo. Dalla susseguente azione la palla respinta dalla difesa arriva a Bambozzi che calcia a fil di palo (41’) per il gol che chiude la partita. Alla fine il Chiesanuova festeggia il passaggio del turno, mentre la Maceratese medita sulla seconda sconfitta di fila e pensa al derby di domenica a Tolentino che acquista un valore ancora più significativo.