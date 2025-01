La Marsiliana rallenta il Cinigiano. Sorano e Campagnatico ringraziano

Il Sorano torna in vetta al campionato battendo il Marina e domicilio e sfruttando il pareggio del Cinigiano. Dietro rincorre il Campagnatico che, con la doppietta di Edoardo Galloni (nella foto), sale a meno due dal Cinigiano e resta una delle pretendenti per i piani alti della classifica. In ottica playoff importante vittoria del Montieri contro il Castell’Azzara, mentre il Riotorto demolisce il fanalino di coda Castiglionese. Mezzo passo falso del Cinigiano che perde la prima posizione facendosi pareggiare nel finale dalla Marsiliana di Renaioli.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 43, Cinigiano 42, Campagnatico Arcille 40, Montieri 33, Riotorto 32, Manciano 30, Marina 26, Maglianese 23, Roccastrada 22, Intercomunale Santa Fiora 18, Castell’Azzara 18, San Quirico 1969, Paganico 16, Marsiliana 12, Virtus Amiata 8, Castiglionese 7.