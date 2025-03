La Massese crolla a Viareggio. Speranze di playoff al lumicino

viareggio

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; Bellini, Bertacca, Sorbo, Bertelli (41’ st Sapienza); C. Belluomini, Ferrarese, Remedi (32’ st Bianchi); Bibaj (39’ st Baracchini); Morelli, Ortolini. (Manfredi, Morandini, Frroku, Marcellusi, Nannetti, T. Belluomini). All. Bonini.

MASSESE (4-3-1-2): Cozzolino; Mapelli, Andrei, Romiti (32’ st Nannipieri), Favret (12’ st Bossini); Costanzo (39’ st Lazzini), Brizzi, F. Mariani (24’ st Bartolomei); Vignali (24’ st Anich); Ferrara, Buffa. (Benassi, Cerri, Girelli, Rami). All. Pisciotta.

Arbitro: Tinetti di Ivrea (Casole-Laci).

Reti: 21’ st Remedi (V), 23’ st Bibaj (V).

Note: ammoniti Bertacca (V), Remedi (V), Mapelli (M) e C. Belluomini (V); angoli 5-2 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 4’ st.

VIAREGGIO – La Massese perde 2-0 a Viareggio e probabilmente dice addio alle residue speranze playoff. A tre giornate dalla fine i bianconeri apuani vengono agganciati a quota 38 punti, all’ottavo posto, proprio dalle zebre viareggine (che non vincevano una partita dal 2 febbraio). Per la squadra di Massimiliano Pisciotta troppo pochi i 2 punti fatti nelle ultime 3 partite. Ieri a Viareggio le troppe occasioni sprecate male nel primo tempo (con Yari Ferrara incappato in una domenica imprecisa sottoporta) sono costate care. E anche Buffa è stato ben ingabbiato da Bertacca e Sorbo.

Sul sintetico del Marco Polo Sports Center (dove non erano presenti i tifosi massesi a causa del divieto di trasferta), il Viareggio senza gli squalificati Ricci e Goh (ex) cambia veste tattica rispetto alla gestione Amoroso mettendosi con il "rombo", a specchio con gli apuani di Pisciotta (privi dello squalificato Quilici e degli infortunati Alessio Mariani, Cecilia, Bertipagani e Lorenzini). Il massese doc Luca Bonini, promosso a capo-allenatore del Viareggio dopo aver fatto da vice a Santini prima e ad Amoroso poi, rilancia dall’inizio Ortolini, sceglie Sorbo dietro e Ferrarese play panchinando Nannetti, Bianchi e Baracchini. La Massese, dove il migliore è stato il difensore Andrei (sprecato per l’Eccellenza) ha pagato le assenze pesanti che aveva.

Il Viareggio ci prova diverse volte con Bibaj e soprattutto con Ortolini. Le occasioni più grosse però nel primo tempo le produce la Massese ma Ferrara grazia Carpita sparando clamorosamente fuori a porta spalancata. Nella ripresa cambia la musica... con le zebre di casa che spingono di più e meglio, andando vicine al vantaggio con Bibaj, Morelli ed Ortolini. L’1-0 è nell’aria e lo pianta con gol dell’ex Remedi sovrastando Mapelli e incornando alla perfezione al 66’ sul bel cross da destra del 2005 Bellini. Due minuti ed ecco servito il raddoppio: altra palla lavorata sull’asse Bellini-Remedi con quest’ultimo che stavolta fa l’assist per Bibaj che elude Romiti e infila Cozzolino.

Simone Ferro