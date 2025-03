La Massese falcidiata dalle assenze a Perignano. Il tecnico Pisciotta dovrà ridisegnare la squadra

Seconda trasferta consecutiva per la Massese che dopo il colpaccio in quel di Pistoia proverà a concedere il bis quest’oggi a Perignano. Il coefficiente di difficoltà stavolta si alza sia per la forza dell’avversario, sicuramente di un livello superiore rispetto al Pontebuggianese, che per le assenze che continuano a falcidiare l’organico di mister Pisciotta. Per arrivare a 20 convocati la Massese ha dovuto attingere a piene mani dalla Juniores chiamando ben cinque ragazzi: Benassi, Cerri, Girelli, Mazzi e Rami.

La formazione anti-Perignano è ancora da decidere perché ci sono elementi che nonostante siano stati inseriti in lista rimangono in forte dubbio. E’ il caso ad esempio di Tiziano Andrei, che con grande spirito di abnegazione e di responsabilità ha dato la sua disponibilità, di Samuel Favret e Yari Ferrara, anche loro alle prese con problemi fisici. Chi sicuramente non ci sarà sono gli infortunati Bertipagani e Cecilia (stagione finita per entrambi) e gli squalificati Vignali e Mapelli. Il portiere Mariani ha due settimane di referto per la frattura alla falange della mano destra mentre per Nannipieri, che lamenta uno stiramento al quadricipite, sono previsti nuovi esami in settimana. Tra i pali avrà una nuova chance dal primo minuto Cozzolino.

Nel reparto arretrato come centrali rimangono soltanto Quilici e Romiti e dovranno fare attenzione perché essendo entrambi diffidati salterebbero, in caso di ammonizione, la successiva gara col Montespertoli. Sulle corsie laterali potrebbe essere chiamato a disimpegnarsi nuovamente il tuttofare Bartolomei e resta a disposizione anche il giovane Bossini (classe 2006). A centrocampo la Massese potrà contare quanto meno su tutti i suoi big da Brizzi ad Anich passando da Costanzo e Mariani. Davanti accanto Buffa partirà ancora Lorenzini. Diciamo che nonostante tutto la Massese è ancora nelle condizioni di poter proporre un undici di buona levatura per la categoria. Il problema sta piuttosto nella mancanza di cambi.

Pisciotta si ritroverà con gli uomini contati ed una panchina fatta di giovanotti e di elementi acciaccati. Per una squadra che pratica un calcio intenso e dinamico come la sua non è una bella notizia. Il rischio è quello di finire la partita un po’ sulle gambe com’è successo anche domenica a Margine Coperta. Una situazione in quel caso acuita dall’inferiorità numerica. E’ troppo importante, comunque, riuscire a strappare un risultato positivo, meglio se pieno, da questa trasferta perché c’è un piazzamento play off da riconquistare e sono rimaste soltanto 6 giornate di campionato a disposizione per farlo.