La Massese prova a reagire dopo la Coppa. Ma arriva una trasferta molto complicata

Dimenticare la cocente delusione della Coppa Italia e rituffarsi nel campionato. E’ questo l’imperativo della Massese a cui è rimasta una strada sulla quale concentrarsi per puntare al salto di categoria, quella dei playoff. La ripresa, però, è tutt’altro che facile per una serie di motivazioni. Innanzitutto ci sono da smaltire le scorie di una finale che ha portato via tante energie sia a livello fisico, essendosi protratta sino ai supplementari, che mentale. Il tecnico Pisciotta nelle ore che restano dovrà valutare bene le condizioni di molti giocatori a cominciare da Andrei, che ha giocato la gara nonostante un virus influenzale che sembra ancora debilitarlo, proseguendo con Quilici, Favret e Romiti che lamentano qualche piccolo acciacco. Ci sono poi elementi come Brizzi, che a 38 anni si è fatto tutti i 120 minuti, o Mariani, che a 36 anni è uscito solo nel secondo tempo supplementare, di cui bisognerà capire il grado di recupero.

L’altra difficoltà è senza dubbio l’avversario di giornata. Non ci voleva dover affrontare, al termine di una settimana del genere, proprio il Castelnuovo Garfagnana, ovvero la seconda forza del campionato, che sta dimostrando sul campo, domenica dopo domenica, tutto il proprio valore. Walter Vangioni dall’arrivo sulla panchina gialloblù ha perso due volte: la prima al debutto col Certaldo e la seconda prima della sosta, sempre in casa, contro il Puntebuggianese. In totale con lui il Castelnuovo ha fatto 20 punti in 11 partite e sembra aver definitivamente ingranato visto che ha vinto 5 delle ultime 6 gare.

La Massese contro il Castelnuovo ha già perso in casa all’andata, prima di inanellare la serie di 12 risultati utili consecutivi, in una sfida che lasciò anche strascichi pesanti nel post partita. In Garfagnana gli apuani troveranno di conseguenza un ambiente probabilmente molto elettrico e bisognerà essere bravi anche a tenere i nervi saldi. La nota positiva è il rientro di Mapelli, fuori dalla finale per squalifica, che consentirà alla Massese di riavere, fresco, uno dei suoi uomini migliori.

