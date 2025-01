La Massese torna sulla Terra. Si ferma a 15 la striscia positiva

Prima o poi doveva succedere. Dopo 15 gare da imbattuta la Massese è caduta a Livorno, in una gara guarda caso dove era interdetto l’ingresso ai tifosi bianconeri che non hanno potuto far pesare la propria presenza. La sconfitta delle zebre è arrivata dopo due gare ravvicinate di grande importanza, la sfida alla capolista Camaiore e la semifinale di Coppa, e un calo a livello fisico o mentale era anche preventivabile. Non ne hanno fatto assolutamente un dramma i supporters bianconeri. Una cinquantina di persone ha aspettato la squadra al rientro da Livorno per testimoniare la propria vicinanza.

La Massese adesso, ironia della sorte, affronterà due volte la Sestese nel giro di soli 4 giorni. Sabato prossimo i fiorentini verranno allo stadio Vitali nell’anticipo della 19ª giornata di campionato e mercoledì 22 gennaio le contenderanno la Coppa regionale d’Eccellenza nella finale in gara unica.

La formazione di Massimiliano Pisciotta in campionato ha la necessità di recuperare terreno dopo la battuta d’arresto che l’ha fatta scivolare al quinto posto perdendo contatto proprio dalla Sestese, terza con 4 punti di vantaggio. Successivamente ci sarà il match che allo stadio Gino Bozzi di Firenze metterà in palio un trofeo. Per questo match, spostato in orario serale (ore 20) per accordo tra le società, i tifosi apuani hanno già completato 3 pullman.

Intanto la Massese per far capire che non lascerà nulla di intentato già domenica sera ha annunciato di aver concluso la trattativa per portare a Massa il centrocampista offensivo Francesco Mariani. L’esperto giocatore classe 1988, proveniente dal Fucecchio e con lunghi trascorsi in Serie D, sarà a disposizione a partire da oggi e costituirà un importante rinforzo per continuare a perseguire gli obiettivi prefissati. Mariani, già cercato nella finestra di mercato di dicembre, è un elemento eclettico che può fungere anche da seconda punta.