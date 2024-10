La Mens Sana getta il cuore oltre l’ostacolo. Successo al cardiopalma. San Miniato battuto

MENS SANA

91

SAN MINIATO

89

MENS SANA: Belli 3, Pannini 3, Ragusa 7, Marrucci 10, Calviani ne, Pucci, Sabia, Maghelli, Neri 10, Prosek 28, Masini ne, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 19, Metsia 15, Menconi 30, Scardigli 6, Godano ne, Lemmi 2, Re, Capozio ne, Ndour 10, Cravero 7. Allenatore Martelloni.

Arbitri: Barbarulo, Emmanuele.

Parziali: 13-19, 43-41, 60-66.

SIENA – La Mens Sana fa sua una partita incredibile contro San Miniato, trascinata dai 30 punti dell’ex Menconi. Che non sarebbe stata una passeggiata lo si era capito dai primi possessi: meglio i pisani infatti, 4-10 al 4’. Betti chiama time out dopo. I ritmi molto alti condizionano la Mens Sana, poco fluida. Menconi, applaudito dal pubblico prima della palla a due, segna il nuovo +4 ma Siena è tornata in gara e sul 10-12 (7’) il minuto di sospensione lo chiedono gli ospiti. Dopo 10’ San Miniato è avanti di 6 e con l’inerzia in suo favore. La rimonta senese arriva fino al -2 (24-26) ma è subito stoppata dalla bomba di Menconi. La Men Sana si sblocca finalmente dalla lunga con Tognazzi ma in difesa non fa i conti con Menconi che segna 16 dei primi 35 (a 31) punti dei biancorossi. La parità la segna Tognazzi da sotto, poi Marrucci dall’angolo e Neri fanno esplodere il PalaEstra, +6 in un amen. Un clamoroso Menconi accorcia per il -2 pisano all’intervallo. Al rientro in campo subito 6-0 di parziale per gli ospiti bilanciato da Prosek, 49 pari al 24’. I contropiedi pisani sono mortali e San Miniato torna a +4. Con Belli in difficoltà (3 falli e 0 punti a metà del terzo parziale) Siena fatica a trovare le contromisure difensive e Betti si prende anche un tecnico: 53-58. Segna da tre Pannini ma la formazione ospite è in serata, 56-61 al 2’ dalla fine del terzo parziale. Gli sforzi biancoverdi si infrangono su un incomprensibile fischio contro Pannini che scatena l’ira di panchina e tifosi. A 10 dalla fine la Mens Sana è a -6. La precisione dalla lunga dell’Etrusca è un fattore determinante: Cravero firma il 63-72 al 32’. Prosek da sotto fa -4 prima che si sblocchi una delle principali bocche da fuoco senesi, Belli, con la tripla frontale del -1 a metà esatta dell’ultimo quarto. Pucci fa ½ ai liberi e impatta ma ovviamente Menconi torna a segnare subito dopo toccando quota 26. Neri da tre da il +2, Menconi dalla lunetta impatta: 83-83 a meno di 2’ dalla fine. Pucci fa +3 ma Ndour dall’altra parte c’è. La palla persa da Prosek (che chiude a 28 più 13 rimbalzi) e Tognazzi costa il nuovo vantaggio pisano. A 9’’ dalla fine Menconi fa 88-89. Nell’ultimo possesso Tognazzi subisce fallo, e a San Miniato viene fischiato anche un tecnico. Pucci e Tognazzi sono glaciali dalla lunetta, vince Siena.

Guido De Leo