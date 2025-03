La mezz’ala Remedi. Da ex gran gol e assist: "Vittoria per la svolta»

Con un gol (molto bello) e un assist ha deciso il 2-0 in Viareggio-Massese. Il viareggino Luca Remedi, ex della Massese, è stato il grande protagonista del match di domenica al Marco Polo in cui finalmente si è rivisto un Viareggio coraggioso, combattivo e propositivo. Le scelte di Bonini (uno che conosce il calcio e la sua a volte semplice praticità) hanno fatto la differenza col passaggio al rombo che ha visto un sorprendente Ferrarese giostrare da play basso, Cosimo Belluomini e appunto Remedi perfettamente a loro agio nel dividersi meno fette di campo da braccetti e il talentuoso Bibaj riportato più nel vivo del gioco come vertice alto dietro alle due punte. Oltre a lottare in ogni zona del rettangolo verde, combattendo su tutti i palloni con la solita grinta (... e nonostante avesse dalla sua parte un dirimpettaio forte come Costanzo), Remedi ha sbloccato il match con un’imperiosa incornata a metà ripresa: una capocciata di inaudita violenza, dopo aver preso il tempo nel sovrastare nel gioco aereo l’avversario Mapelli sul gran cross recapitatogli da destra dal 2005 Bellini. Dopo il gol dell’1-0 (cui due minuti dopo Remedi aggiungerà l’assist a Bibaj per il raddoppio) è esplosa tutta l’incontenibile gioia del numero 8 viareggino che si è tolto la maglia nell’esultanza andando proprio sotto la sua gente, con la curvetta degli Ultras (di cui fa parte pure uno dei suoi quattro fratelli) in delirio. "Questa vittoria ci serva da svolta" dice.