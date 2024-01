La missione. Una squadra che non ha l’obbligo di vincere ma che da anni fa respirare aria di vita

"Noi con le nostre testimonianze, con un sorriso e tanto cuore, voi con un semplice prelievo di sangue". E’ lo slogan sbandierato con orgoglio dalla Mitica sulla sua pagina “social“ che può contare circa 9000 follower. Certo, non è la squadra in cui giocano Giroud e Lautaro Martinez e non ha neppure la necessità assoluta di vincere trofei. La “missione“ della Mitica è diversa, proprio perché il calcio è anche gioco antico e mezzo di aggregazione sociale capace di lanciare messaggi e sa imporsi per sensibilizzazione e grande impatto nella comunicazione. E questo il senso della Nazionale composta da Ragazzi Guariti dalla Leucemia e da volontari al seguito, tutti guidati da Giacomo Terranova, vero e proprio “capitan coraggio“. Una realtà in cui si respira prima di tutto aria di vita, con la forza e la voglia di dare un calcio a quel pallone che vera metafora della leucemia che colpisce bambini in età pediatrica.

G.M.