La mossa Positivo l’ingresso in corsa di Belloni: "Siamo stati capaci di uscire alla distanza"

Niccolò Belloni, subentrato nella ripresa al posto di un poco ispirato Cicconi, è uno di quei giocatori che ha provato a dare la scossa alla Carrarese. "Personalmente sono soddisfatto del mio ingresso – ha esternato il jolly massese – anche se in un ruolo non mio cerco di essere di aiuto. Se serve alla squadra e al mister non mi tiro indietro. La Juventus Next Generation non è che ci abbia sorpreso dal punto di vista tecnico ma pensavamo piuttosto che mostrasse qualche cedimento fisico dopo le quattro gare giocate in pochi giorni. Soprattutto nella prima frazione di gioco, invece hanno messo in mostra velocità e freschezza. Complimenti a loro perché ci hanno messo sotto per alcuni tratti di gara anche se poi siamo usciti alla distanza".

Che partita si attende adesso sabato sera a Carrara?

"Al ritorno mi aspetto una nuova battaglia contro avversario che cercherà di trovare le giocate, come questa sera. Per quanto ci riguarda conterà la giusta interpretazione. Non dovremo focalizzarci sul vantaggio dato dal doppio risultato a disposizione per passare il turno ma dal primo all’ultimo minuto occorrerà cercare di ottenere il massimo possibile".

Gian.Bond.