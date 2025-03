La Nazionale torna a Reggio dopo 4 anni. Il 9 giugno Azzurri contro la Moldavia

La città che ha dato vita al primo tricolore è pronta a riabbracciare l’azzurro: la nazionale di Luciano Spalletti tornerà a Reggio Emilia. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 giugno, quando alle ore 20.45 gli azzurri ospiteranno al "Mapei Stadium-Città del Tricolore" la Moldavia nella seconda gara del gruppo I.

In palio punti importanti: sarà una delle tappe del cammino per qualificarsi ai Mondiali del 2026, che si disputeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. L’esordio dell’Italia nelle qualificazioni avrà luogo a Oslo, in Norvegia, venerdì 6 giugno contro la macchina da gol del Manchester City Haaland (e compagni). Poi, tre giorni dopo, tutti a Reggio contro la nazionale moldava, avversario modesto che non ha mai ottenuto la qualificazione né per i Mondiali né per gli Europei. Nel gruppo I, oltre a Italia, Norvegia e Moldavia ci sono anche Estonia e Israele.

Per Reggio si tratta della quinta gara ospitata della Nazionale: Reggio può definirsi a tutti gli effetti un portafortuna, visto che nei quattro precedenti sono arrivate quattro vittorie. L’ultima volta fu nel 2021: l’8 settembre arrivò il successo per 5-0 sulla Lituania (in gol Kean, Raspadori e Di Lorenzo, oltre a un autogol) valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, che però sfumarono con la disastrosa sconfitta con la Macedonia. Reggio positiva anche nel novembre del 2020, con un 2-0 sulla Polonia (Jorginho e Berardi) della stella Robert Lewandowski (gara del girone di Nations League). Nel 2017, invece, 1-0 a settembre su Israele (Immobile), valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018, che anche stavolta non arrivarono dopo lo spareggio perso con la Svezia. Infine, la prima assoluta fu nel novembre 1995 (qualificazioni agli Europei del ’96, dove poi l’Italia uscì ai gironi) sempre con la Lituania: 4-0 firmato da Del Piero e da una tripletta di Zola.

Insomma: a Reggio 4 gare con 12 gol segnati e nessuno subito. Tornando alle qualificazioni per il Mondiale: l’Italia, appunto, debutterà a giugno, ma la classifica ha già preso forma. Mentre gli azzurri nell’ultima sosta hanno perso nel doppio confronto con la Germania nei quarti di Nations League, il girone I è già iniziato. La Norvegia ha 6 punti, l’Estonia 3 come Israele, e la Moldavia ne ha perse due su due. Oltre i due incontri di giugno, gli Azzurri giocheranno a settembre in casa con l’Estonia e in trasferta con Israele, a ottobre in Estonia e in casa con Israele, e a novembre in Moldavia e in casa con la Norvegia. Tutto in otto gare, per una qualificazione ai Mondiali che manca dal 2014. La prima si qualificherà direttamente: per la seconda ci saranno gli spareggi.