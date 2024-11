La nona giornata. Matelica, una gara da vincere contro l’Atletico Mariner

Oggi alle ore 14.30 il Matelica riceve al "Giovanni Paolo II" la visita dell’Atletico Mariner. Una partita da vincere, sfruttando il fattore-campo, per continuare a guardare in alto. Ne parliamo con Mauro Veneroso, centrocampista offensivo e all’occorrenza esterno d’attacco, classe ‘96, uno dei volti nuovi della formazione matelicese.

Veneroso, domani giocherete contro i penultimi in classifica: che avversario vi aspettate?

"Avremo di fronte una squadra che cercherà di portarsi a casa un risultato utile. Noi veniamo da un momento positivo e quindi dobbiamo sfruttare questo entusiasmo per conquistare i tre punti".

Lei finora ha realizzato complessivamente 5 reti, a chi dedica questi gol?

"Li dedico a chi mi è stato sempre vicino. Sono molto contento di aver raggiunto già questa quota nella prima parte della stagione".

Senza dubbio il Matelica, nelle gare fin qui disputate, ha segnato molto a dimostrazione che davanti c’è un’ottima intesa con Iori, Strupsceki e gli altri ragazzi

"Sì, c’è molta intesa, ci cerchiamo molto: più passano le partite più riusciamo a sintonizzarci al meglio".

L’allenatore Santoni utilizza anche molti giovani: che clima si respira nello spogliatoio?

"Un clima sereno, indubbiamente. Stiamo benissimo insieme e ci divertiamo anche. È da pochi mesi che ci conosciamo, ma posso dire che si è creato davvero un bel gruppo".

Per la cronaca Veneroso ha alle spalle già oltre 250 partite in serie D ed Eccellenza, avendo giocato soprattutto con squadre umbre e siciliane. Di gol, prima di approdare a Matelica, ne contava ben 56 in queste due categorie. Un bel biglietto da visita, per lui, che il campionato in corso sta ampiamente confermando.

m. g.