La nota del Comune. "Per i tifosi biancorossi 400 biglietti»

"Si gioca allo Spadoni di Montecchio il big match K Sport-Maceratese con i tifosi biancorossi che disporranno di 400 biglietti: è quanto stabilito ieri al termine del sopralluogo della Questura di Pesaro". Ne dà notizia l’amministrazione comunale in una nota che precisa di essersi attivata chiedendo lo spostamento della sede in un impianto più adeguato. "Tempestivamente – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – ci siamo attivati chiedendo lo spostamento della partita K Sport Montecchio Gallo – Maceratese in un impianto più capiente per non mandare deluse le legittime e sacrosante aspettative dei numerosi appassionati del club biancorosso". Poi la nota prosegue comunicando la decisione della Questura di Pesaro di far disputare la partita allo stadio Spadoni di Montecchio "prevedendo, per i tifosi maceratesi, la disponibilità di 400 biglietti (circa metà della capienza dello stadio)".

La sfida che mette in palio la serie D potrà essere seguita in diretta televisiva sull’emittente Tvrs a partire dalle 16, ma per l’importanza della posta in palio la società aveva chiesto di potere avere mille biglietti per non deludere le aspettative dei tifosi. Considerando l’importanza della posta in palio molti faranno di tutto per fare sentire alla squadra la vicinanza in una gara che mette in palio un traguardo così rilevante. L’Amministrazione comunale, tuttavia, non si dà per vinta. "Esprimiamo forte rammarico – si legge nella nota – per il fatto che le nostre esortazioni, fatte proprie anche dalla Questura di Macerata, non siano state adeguatamente raccolte. Confidando in un ripensamento per il quale continuiamo a lavorare, ci auguriamo, in ogni caso, che i tifosi possano trascorrere una serena - e di grande soddisfazione per la Maceratese - giornata di sport".