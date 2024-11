La notte del derby Operazione sorpasso

Il derby n.99 della storia vale tantissimo per il campanile e per la classifica. Stasera, alle 20, nell’anticipo del Benelli (arbitro Matteo di Sala Consilina; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc) i giallorossi, terzi a quota 19, a -6 dalla vetta, ospitano il Forlì, che sta un gradino sopra a quota 21. Il Ravenna gioca dunque per il sorpasso e ha nel mirino il 4° successo di fila dopo la settimana d’oro di mister Marchionni (4 allenamenti, 3 rifiniture, 3 partite e 9 punti).

"I derby – ha spiegato il tecnico giallorosso – sono tutti particolari. Non c’è una squadra che parte favorita, perché tutti vogliono dimostrare di andare più forte di quanto non si vada abitualmente. Sappiamo che è una partita speciale per il Ravenna. Noi ci arriviamo in un momento positivo. Ho visto una squadra attenta e vogliosa di lavorare, ma soprattutto ho visto un’altra aria, un’aria positiva". Ravenna che, appunto, è in grande spolvero dopo il 5-0 corsaro di Prato contro la Zenith: "L’entusiasmo di questa fase va gestito, ma va anche cavalcato, perché, ricordiamo tutti che, fino a 2 settimane fa, la testa, l’ambiente e la città erano totalmente un’altra cosa. Adesso invece, con 3 vittorie su 3, si è creata una bella magia. Ma non bisogna fermarsi. L’onda va cavalcata. Dobbiamo fare di tutto affinché, questa strada che abbiamo intrapreso, ci porti veramente lontano. Dipenderà tutto da noi. Sbagliando questo approccio, avremo compiuto tanti passi indietro". Marchionni ha fatto riferimento al precedente di Coppa Italia del 1° settembre, vinto 6-5 ai rigori dal Ravenna: "La partita di Coppa fa testo. Il Forlì è una buonissima squadra, allenata bene e composta da giocatori importanti per la categoria. L’ultimo precedente ha evidenziato delle difficoltà. Il Forlì, pur uscendo ai rigori, disputò un’ottima partita. Adesso tocca a noi cambiare marcia. L’atteggiamento e la carica non dovranno essere quelli visti col Piacenza, ma il triplo". L’obiettivo è vincere: "Dobbiamo sempre pensare in modo positivo e puntare alla vittoria, cioè in alto. Quello che sta nascendo fra la gente, i tifosi e la società è esattamente quello che si era programmato. Il Ravenna è stato creato per questo".

Nel Ravenna, Marchionni ha tutti a disposizione, compreso Agnelli che rientra da squalifica. Nel Forlì tornano disponibili Menarini e Gaiola; forfait invece per Masini e Merlonghi, così come per l’ex Macrì, squalificato. Le probabili formazioni. Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi. Forlì (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Saporetti, Visani; Campagna, Menarini, Gaiola; Lilli, Okitokandjo, Farinelli.