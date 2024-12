La novità. Il campionato torna in media mainstram. Si parte da gennaio

La Serie D torna sui media mainstream. Come spiegato dalla stessa Lnd, ogni domenica la piattaforma OTT della Figc Vivo Azzurro Tv, a partire dalla prima giornata di ritorno (15 gennaio), trasmetterà live un match del campionato. "Diciassette partite di Campionato più tutte le finali, Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il programma proposto. Le squadre del Campionato d’Italia condivideranno lo spazio mediatico con tutte le Nazionali italiane. Un progetto senza precedenti, un passo significativo nella promozione del Campionato che occupa un posto strategico tra calcio professionistico e dilettantistico". Per accedere ai contenuti è necessario scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da smart tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro Tv, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro Tv è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it. ll 5 gennaio, alle 14.30, verrà trasmesso in diretta il big match del Girone I Siracusa-Sambiase.