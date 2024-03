La novità nei Dilettanti. Nel 2025 e 2026 obbligo di tre under in campo

Per la prima volta nella storia della Serie D il prossimo anno e anche il successivo, il numero degli under obbligatori in campo sarà di tre e non più quattro. Una decisione presa in condivisione con le società dopo il cambiamento della norma sul vincolo e le variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Nella stagione 2024/25 dovranno obbligatoriamente giocare un 2004, un 2005 e un 2006; nel campionato 2025/26, un 2005, un 2006 e un 2007. Riguardo al vincolo, per tutti i calciatori e le calciatrici che al primo luglio 2023 erano ancora legati da vincolo pluriennale di tesseramento, il vincolo sportivo permarrà: fino al 30 giugno 2024, se nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato; fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024; fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società dopo il 30 giugno 2024.