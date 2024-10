La nuova era della Uisp. Squadre iscritte in crescita

È iniziata ufficialmente la stagione Uisp Versilia, di calcio a 11, con la prima giornata della 4° edizione del Torneo Walter Baglini/Fernando Rizzo. Una stagione che vedrà al via 19 squadre, due in più della passata stagione, per certi versi anomala con il Baglini/Rizzo ad anticipare il campionato, che prenderà il via a seguire.

Confermate tutte le iscritte della passata stagione con le new entry C.S.F. Bianchi, compagine pisana che va ad aggiungersi a Arena Metato e G.O.I Passi 77 (resche finaliste del campionato 2023/2024), e Don Bosco Mazzola che, invece, del calcio versiliese ha contribuito a fare la storia sia a livello dilettantistico che giovanile. Il Torneo Baglini/Rizzo prevede le squadre suddivise in 3 raggruppamenti da 5 e 1 da 4: le prime due di ogni girone direttamente ai quarti, mentre le squadre eliminate comporranno le partecipanti al 2° Torneo Antonio ‘Enrico’ Sassolini.

Girone A: Real Nocchi-Unione Quiesa Orange 2-2 (Tabarrani, Dini/Raffaelli, Lollini); Nuovo Mondo Fitness-Torcigliano/Socoedi 0-3 (Giannini, Chicci 2).

Classifica: Torcigliano/Socoedi 3; Unione Quiesa Orange e Reao Nocchi 1; Nuovo Mondo Fitness 0.

Girone B: Lube Cucine Viareggio-Sconvolts/Force Diavolo 0-3 (Lombardi, Benassi, Bresciani); Arena Metato-C.S.F. Bianchi M.D.A 3-0 (Bertelli, Amdiaze, De Jesus).

Classifica: Sconvolts/Force Diavolo e Arena Metato 3; Don Bosco Mazzola, C.S.F. Bianchi M.D.A. e Lube Cucine Viareggio 0.

Girone C: G.O.77 I Passi-Bellariviera/Leblon 1-5 (Mezzapelle/Michetti 2, Cantalupi, Della Latta); Villa Diletta/Bayern Versilia-Piano di Mommio/Manù 4-0.

Classifica: Bellariva/Leblon e Villa Diletta/Bayern Versilia 3; G.O.77 I Passi, Piano di Mommio/Manù e Ctz 0.

Girone D: Mb Team-Terrinca Calcio 1-0 (Bramanti); Hotel Virginia-Tdl Soccer 1-3 (Guarino). Classifica: Mb Team e Tdl Soccer 3; Hotel Virginia, Terrinca Calcio e Croce Verde Discobolo 0.

Sergio Iacopetti