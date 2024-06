La nuova Robur sta prendendo forma. Dopo le conferme, attese per gli innesti

A piccoli passi il Siena stagione 2024/2025 sta prendendo forma. La società sta mano a mano ufficializzando i giocatori che il prossimo anno vestiranno la maglia bianconera in Serie D. Per adesso si tratta dei rinnovi e delle conferme dei protagonisti della cavalcata verso l’Eccellenza; per i volti nuovi, verosimilmente, ci sarà da aspettare ancora un po’.

Il primo ad aver detto ‘sì’ a un rapporto più duraturo è stato Lorenzo Lollo che ha firmato un biennale già ad aprile: il centrocampista, classe 1990, si è legato ai colori della Balzana fino al giugno del 2026. Ecco poi il rinnovo di Daniele Cavallari: difensore centrale, piede mancino, per lui, all’orizzonte, un’altra stagione da vivere tutta d’un fiato sulle lastre. Già provvisto di contratto, non poteva non proseguire il suo percorso in bianconero il capocannoniere e Fedelissimo d’Oro, Elia Galligani. Tra gol (17) e assist (16), il viareggino è stato il vero trascinatore della Robur nella corsa verso la Serie D.

Al suo fianco Filippo Boccardi, secondo miglior marcatore bianconero con 8 centri, altra pedina di assoluto livello per la categoria. Di reti, Bernardo Masini, ne ha invece segnate 7: la permanenza nella Robur, squadra della sua città, è un premio per le qualità del calciatore e per l’attaccamento ai colori del senese. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove ufficialità, in attesa di conoscere i nomi degli innesti che andranno a impreziosire la rosa a disposizione di Magrini.