Lucchese - Il mercato. Ferrarese pensa alla "lista"

La Lucchese ha deciso di rispettare alla lettera le regola della Lega, per cui annuncerà i movimenti effettuati, sia in entrata, che in uscita, soltanto lunedì prossimo 1° luglio, giorno di apertura ufficiale del mercato estivo che chiuderà i battenti il 31 agosto, in piena Coppa Italia. Questo il riassunto delle trattative (vere o verosimili) che il ds Ferrarese ha intrapreso.

Per i due portieri da affiancare al riconfermato Coletta, si è parlato dell’under Filippo Rinaldi del Parma (classe 2002), ultima stagione nell’Olbia, del catanese Klaus Bethers (2003), di Alessandro Saio (2002), della Samp, ma anche di Niccolò Vivoli che, però, non è un "under", essendo nato nel 2001, che ha disputato una quindicina di partite nel Pontedera. E in queste ore anche del portiere Palmisani del Frosinone.

Passando ai difensori, i nomi che sono circolati in questi giorni sono stati quelli dei lucchesi Antoni, Tau e del rinnovo di Niccolò Fazzi che, per altro, può giocare anche come centrocampista; ma anche di Brotini del Gavorrano e Boscaglia del Frosinone. Poche per la verità le voci sui centrocampisti. Molte, invece, quelle che riguardano la prima linea. Le ricordiamo in ordine di uscita su radiomercato: Di Carmine del Catania, Giacomo Parigi, ex Arzignano; Plescia del Messina, Longo dell’Albinoleffe, Nicastro della Vis Pesaro.

A questo punto non rimane che aspettare qualche giorno per conoscere i giocatori in arrivo. Di quelli in partenza abbiamo già scritto: Tumbarello (Torres), Benassai (Trapani) e Rizzo Pinna (Cosenza?). Ma la lista potrebbe allungarsi, perché si è parlato di un interessamento del Livorno per Russo, di quello nemmeno troppo sotto traccia del Padova per Quirini. Ed è di queste ore quella che diche che il Trapani del tecnico Modica vorrebbe ricomporre in Sicilia il tandem Tiritiello-Benassai che aveva fatto molto bene nella Lucchese due stagioni orsono. Abbiamo già fatto notare che, se il Trapani (ma attenzione anche al Padova) vuole Tiritiello, bisognerà vedere se la Lucchese rifiuterà qualsiasi offerta economica, andando, magari, contro la volontà del difensore, allettato sicuramente da un ingaggio importante; o se, invece, troverà una soluzione che accontenti entrambi. Un’ eventuale cessione di Tiritiello equivarrebbe ad uno smantellamento della squadra dello scorso anno che non avrà più nemmeno Chiorra, Disanto, Cangianiello, Yeboah, Astrologo, rientrati alle rispettive società per fine prestito.

E’ probabile che il punto della situazione, venga fatto all’inizio della prossima settimana in un albergo del Gruppo Bulgarella a Milano, alla presenza del presidente, del diesse Ferrarese e dell’allenatore Gorgone.

Infine Massimo Morgia sta completando il suo progetto relativo al rilancio del settore giovanile e che sarà ufficialmente presentato la prossima settimana. A giorni, infine, le novità sullo staff medico, con due ritorni: quelli del dottor Adolfo Tambellini e del massaggiatore Alvaro Vannucchi.

Emiliano Pellegrini