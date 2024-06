La nuova Samb inizia a prendere forma ll diesse cerca di stringere su Moretti

Tra ufficializzazioni, trattative in corso e riconferme varie, la nuova Samb edizione 2024-2025 inizia a prendere forma. Da lunedì prossimo primo luglio sarà possibile infatti ufficializzare tutte le operazioni di mercato. Ad oggi sarebbero circa 22 i calciatori in odore di vestire la maglia rossoblù. A partire dai portieri il 2006 Orsini, il 2004 Semprini e con il possibile inserimento del 2007 Grillo. Per la difesa ecco Gennari e Pezzola centrali con Chiatante, Orfano, Milone e Lanza sugli esterni.

La Samb sta stringendo i tempi per Zini del Tau Altopascio, per poi chiudere con un altro centrale.

A centrocampo ad oggi ci sono il basco Bernaloa, il riconfermato Paolini e i giovani Tataranni e Toure. Per quanto riguarda Guadalupi il play maker del Nardò sembra avere deciso di vestire la maglia della Samb. Il club rossoblù avrebbe, poi, fatto più di un sondaggio per Gabriele Carannante. Classe ’99 nella passata stagione ha totalizzato 31 presenze ed un gol con la maglia del Grosseto.

Nel suo curriculum anche esperienze a Caserta in D ed in C con le maglie di Turris, Legnago Salus e Pianese. Poche le chance di riconferma per Barberini che vanta diverse richieste anche in Serie C. Il reparto avanzato, comunque, è quello che al momento sembra essere al completo. Kerjota, Sbaffo, Battista e Baldassi rappresentano un lusso per la Serie D. Resterà alla Samb, accordo ormai raggiunto, anche il 2005 Lonardo. Si è riaperto un piccolo spiraglio per la possibile riconferma di Luca Senigagliesi, mentre per Diego Fabbrini la Samb è in attesa di richieste per poterlo di conseguenza poi liberare.

Arrivati dunque a questo punto mancherebbe un altro attaccante centrale con il direttore sportivo Stefano De Angelis che sta nel frattempo stringendo i tempi per Federico Moretti. Intanto l’esterno sinistro difensivo Marco Pagliari sembra che sia vicino a trasferirsi al Lumezzane in Serie C, mentre vicino alla Scafatese c’è il portiere classe 2004 Edoardo Ascioti.

Martiniello, il campano che giusto da poco ha annunciato i saluti dai rossoblu, è intanto vicinissimo a firmare con l’Avezzano.

Infine il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo, domani, incontrerà i tecnici degli uffici di Urbanistica, Sport e Lavori Pubblici per fare il punto della situazione sul progetto di riqualificazione del campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli che il presidente rossoblù Vittorio Massi ha presentato nel marzo scorso.

Su quello che scaturirà dal tavolo tecnico, il primo cittadino sambenedettese informerà il massimo dirigente rossoblù. Possibile, poi un nuovo summit tra le parti.

Benedetto Marinangeli