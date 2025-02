La panchina amaranto. Tutti gli allenatori dell’era Manzo

Cristian Bucchi è l’ottavo allenatore dell’Arezzo sotto la gestione che fa capo a Guglielmo Manzo. Il primo, nel 2020, anno di insediamento dell’attuale proprietà fu Alessandro Potenza che rimase in panchina per appena 5 giornate prima di essere esonerato. Al suo posto arrivò Andrea Camplone che venne a sua volta sollevato dall’incarico. Il terzo tecnico in quella stagione 2020/2021 è stato Roberto Stellone che non riuscì a salvare la squadra dalla retrocessione in serie D.

Il campionato nazionale successivo, quello 2021/2022 iniziò con Marco Mariotti in panchina. L’allenatore romano, il quarto ingaggiato da Manzo, fu esonerato in autunno e poi richiamato a fine gennaio al posto di Andrea Sussi rimasto in carica sette partite. Per le due stagioni successive in panchina è rimasto Paolo Indiani, che al primo anno ha condotto l’Arezzo alla promozione in serie C e quello successivo ad un piazzamento playoff in Lega Pro. Dopo la mancata conferma del giugno scorso, è toccato ad Emanuele Troise iniziare il campionato in corso fino all’esonero e alla scelta di Bucchi quale suo successore.

A.L.