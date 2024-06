La Pania conquista un fantastico ‘bis’. Il gol di capitan Cecconi piega la Duprè

Per il secondo anno consecutivo è stata la Pania ad aggiudicarsi il Torneo Dudo Casini, giunto alla 22ma edizione.

Allo stadio Franchi i ragazzi di via dei Pispini hanno battuto in finale la Duprè, grazie alla rete, su punizione, del suo capitano, Jacopo Cecconi, premiato al triplice fischio anche come miglior giocatore della sfida. La gara è stata tesa, entrambe le squadre si sono affrontate con la paura di subire gol e vanificare le fatiche di un mese intero di partite. A consegnare la Coppa a capitan Cecconi, al momento della premiazione, sono stati la signora Franca Staderini, moglie di Dudo, contradaiolo dell’Oca alla cui memoria è stato dedicato il torneo, e Leonardo Quattrini, presidente della Polisportiva Trieste, organizzatrice della manifestazione. Il governatore di Fontebranda, Claudio Laini, ha invece consegnato il trofeo come miglior capocannoniere della competizione a Vigni del Bruco. Si è chiuso così uno degli appuntamenti sportivi più attesi e apprezzati della primavera senese, dove per tanti giovani contradaioli l’orgoglio di indossare i colori del proprio rione si fonde con la passione per il pallone. Un’edizione, la 22ma, che ha registrato la partecipazione di tutte e 17 le Contrade. Di seguito le formazioni che si sono affrontate in finale.

DUPRÈ: Lika, Muca, Neri, Cataldo, R. Debolini, Zambanini, Rogani, Tozzi, G. Debolini, Scaccia, Fiaschi. Panchina: Marchetti, G. Giubbi, Bonelli, Milani, R. Giubbi, Forni, Neri, Monelli, Gentilini. Allenatore Meini.

PANIA: Siliberto, Batelli, Del Toro, Sarri, Carapelli, Scali, Cenni, Cecconi, Capelli, Zeppi, Oretti.

Panchina: Lugliese, Finucci, Boscagli, Picchi, Ronchi, Galassini, Masiero, Carli, Pasqui. Allenatore Bruni.