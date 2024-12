La Pantera avrà giorni meno... Saporiti

C’è una sola strada percorribile per rinforzare la squadra sull’ormai imminente mercato di gennaio. E’ quella di cedere il giocatore più quotato che corrisponde al nome di Edoardo Saporiti, genovese di 23 anni, miglior realizzatore, con 4 reti, assieme a Quirini e Magnaghi, ma, soprattutto, il numero uno negli assist. Se è vero, come sembra, che Saporiti non avrebbe accettato la proposta di rinnovo del contratto (nelle stesse condizioni ci sono Quirini ed Antoni), o la Lucchese lo cede a gennaio oppure il giocatore andrà via a parametro zero a giugno, come è successo lo scorso anno ai vari Rizzo Pinna e Benassai.

Non è un caso che il giocatore rossonero, arrivato quest’ estate dal Potenza e che ha rappresentato in assoluto l’acquisto più azzeccato, sia stato inserito nei "top 11" del girone "B", dopo la ventesima giornata. Ecco, sempre secondo un sito specializzato della serie "C", la classifica ideale. Il modulo scelto è stato il "4-2-3-1". Portiere: Plizzari (Pescara); difensori: Jimenez (Milan Futuro), Coppola (Vis Pesaro), Capuano (Ternana), Di Mario (Entella); centrocampisti: De Boer (Ternana), Dagasso (Pescara); trequartisti: Cicerelli (Ternana), Saporiti (Lucchese), Bruzzaniti (Pineto); attaccanti: Corazza (Ascoli); allenatore: Abate (Ternana). Questa la motivazione scelta per Saporiti: "fantasia e visione di gioco; in Toscana ha trovato la dimensione ideale per esprimere l’enorme potenziale tecnico di cui dispone".

Abbiamo parlato di unica strada percorribile per provare a rinforzare la squadra, semplicemente perché, a quanto pare, il "diesse" rossonero Ferrarese non avrebbe a disposizione le risorse economiche necessarie per evitare il "sacrificio" di qualche "pezzo" migliore. E’, altresì, ovvio che l’eventuale partenza di Saporiti dovrebbe avvenire solo dietro una congrua contropartita economica (più facile se l’interessamento fosse di una squadra di serie "B").

Con le vacanze di Natale che stanno terminando, intanto, è già tempo di pensare al campionato e alla ostica trasferta di Gubbio. Da valutare le condizioni fisiche di Magnaghi, il cui rientro sarebbe oltremodo importante, visto che, a parte Costantino, sempre più con le valigie in mano, le alternative (Sasanelli e Selvini) non si sono dimostrate all’altezza della categoria.

Emiliano Pellegrini