La Pantera lotta, soffre e vince. Il gol di Yeboah rilancia i rossoneri

Sotto l’albero di Natale arrivano i tre punti per la Lucchese – rimasta anche in dieci uomini – che mancavano dalla gara interna contro la Juventus Under 23. Ultima gara del girone d’andata, con i rossoneri alla ricerca della vittoria che manca da troppo tempo. Rossoneri senza Fedato, che in settimana è stato operato alla caviglia destra, De Maria e Sabbione.

Gorgone conferma il "3-4-3", con Chiorra tra i pali; difesa a tre con: Tiritiello, Gucher e Benassai; a centrocampo confermati Quirini e Visconti sugli esterni, al centro Tumbarello e Cangianiello. La vera novità di giornata è il debutto dal primo minuto in campionato, al centro dell’attacco, del giocatore ghanese Yeboah, supportato da Russo e Rizzo Pinna.

Gli uomini di Gorgone provano subito a farsi vedere pericolosi con un destro di Russo al 4’ che termina alto sopra la traversa. Sempre il numero diciannove rossonero, al 13’, scaglia il suo tiro sull’esterno del palo. Al 14’, però, arriva la prima tegola per il trainer rossonero, costretto a fare il primo cambio per un problema muscolare a capitan Tiritiello: al suo posto entra Merletti.

L’Ancona, almeno nei primi minuti, non si fa vedere pericoloso dalle parti di Chiorra che è inoperoso. L’unico che prova a calciare sempre verso la porta è Russo che ci prova anche al 27’; ma questa volta il suo destro rasoterra dal limite termina a lato. Ma i biancorossi dorici, alla mezz’ora, vengono fuori, ma trovano un super Gucher che chiude bene gli spazi.

Il secondo tempo si apre con Rizzo Pinna che prova ad accendere il match, con la sua conlcusione al 3’ che viene deviata in angolo dalla difesa biancorossa. Una difesa, quella dorica, che ha dimostrato di non essere molto stagna, ma, anzi, lascia giocare spesso gli attaccanti rossoneri che, però (soprattutto Russo), non riescono a concretizzare a dovere. Al 7’ Benassai, con un sinistro rasoterra dal limite dell’area di rigore, chiama Perucchini alla respinta, sulla quale, prima di tutti, arriva Yeboah che mette la palla alle spalle del portiere dorico.

Finalmente la partita si sblocca, visto che l’Ancona non è apparsa così irresistibile, ma, anzi, facilmente penetrabile. La formazione di Colavitto cerca, però, di pareggiare al 9’, con Dutu, di testa: ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 12’ Benassai finisce a terra in area di rigore avversaria; per il direttore di gara, ben appostato, è tutto regolare ed ammonise il difensore livornese per simulazione (in diffida, salterà il match della prima giornata di ritorno, domenica 7 gennaio, a Perugia).

Ma la Lucchese è cresciuta ed il destro di Tumbarello al 13’ fa gridare al gol, ma la sua fucilata finisce di poco a lato.

La partita non è mai in discussione, con l’Ancona che mai si fa vedere dalle parti di Chiorra. Al 35’, però, i rossoneri rimangono in dieci uomini. Gucher commette fallo a centrocampo, ma battibecca con un avversario e l’arbitro estrae il cartellino rosso. Ma i ragazzi di Gorgone non si piangono addosso e, al 39’, con Rizzo Pinna, hanno di nuovo una ghiotta occasione, con Perucchini che nemmeno questa volta riesce a trattenere. L’unico acuto della formazione di Colavitto arriva al 40’, con Chiorra che vola a respingere la conclusione a mezz’altezza di Spagnoli, salvando, così, il risultato.

Il finale è stato molto concitato, con l’Ancona che, nonostante tutto, ha provato a recuperare la partita, ma la Lucchese, dal canto suo, è stata brava a non scomporsi. Se da un lato, arriva questa vittoria, Gorgone avrà, però, grossi problemi a gennaio per quanto riguarda la difesa. Infatti, come detto, nella gara di ritorno, la prima, contro il Perugia, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Benassai e Gucher squalificati. E ci saranno da valutare le condizioni fisiche di capitan Tiritiello e di Sabbione, infortunati.

Alessia Lombardi