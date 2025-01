La Pantera sfiora il colpo esterno. Un palo e una traversa dicono di no

Una buona Lucchese riesce a portare a casa un punto nella sfida contro il Rimini. I rossoneri pareggiano senza gol, ma hanno le occasioni più ghiotte del match che non riescono a concretizzare, perché, sulla strada, trovano un Colombi in grande giornata.

La Lucchese ritornava in campo dopo la cessione societaria che l’ha vista passare dalle mani di Andrea Bulgarella a quelle della Sanbabila srl. Un passaggio che lascia aperti tanti interrogativi che rischiamo di ripercuotersi anche sulla squadra che già per conto suo sta attraversando un periodo tutt’altro che facile, impelagata in zona retrocessione e alla ricerca di punti per la salvezza.

Gorgone, squalificato (e probabilmente con il suo staff all’ultima in rossonero), ritrova in porta Palmisani e al centro della difesa schiera inaspettatamente Gucher, con Sabbione a destra e Gasbarro a sinistra. Gioca regolarmente Quirini, protagonista, suo malgrado, di una brutta vicenda con alcuni tifosi e quella contro il Rimini quasi sicuramente sarà la sua ultima partita con la maglia della Lucchese, prima di approdare al Milan Futuro (contratto triennale).

La prima occasione della gara capita sul piede sinistro di Longobardi, ma Palmisani è sulla traiettoria e para senza problemi al 5’. I rossoneri ci provano un minuto più tardi, con una punizione dalla trequarti di Saporiti che calcia direttamente sopra la traversa. E’ una gara tutto sommato equilibrata, con la formazione di Buscé che, comunque, prova a fare un buon pressing, ben controllato dai rossoneri. Al 19’ è Parigi che ci prova con un sinistro "telefonato" che termina oltre il fondo.

La Pantera cerca di tornare in avanti al 21’ con Gemignani che crossa al centro, ma Saporiti, di prima intenzione al volo, calcia alto. Al 32’ Catanese riesce a rubare palla a Garetto a centrocampo, serve Magnaghi che non riesce a controllare. Il numero nove subito dopo ci prova con un tiro tagliato che termina di poco fuori.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Rimini, al 35’, ci prova con Langella, ma la difesa rossonera riesce a sbrogliare. Poi la Lucchese ha l’occasione per passare in vantaggio. Angolo dalla sinistra di Saporiti per la testa di Magnaghi che costringe Colombi alla provvidenziale respinta, grazie anche alla traversa. Il primo tempo si chiude senza recupero, con la formazione di Gorgone che ha giocato una buona frazione e che, sicuramente, può recriminare per l’occasione non concretizzata con Magnaghi.

La ripresa inizia con un doppio salvataggio di Colombi su Saporiti che si inserisce bene e, per due volte, impegna l’estremo difensore romagnolo. Il Rimini non ci sta e, al 5’, Parigi, tutto da solo al centro dell’area di rigore, di testa, prova a battere Palmisani, ma la palla termina di poco a lato. La Lucchese prova a sfruttare le ripartenze e cerca di alzare il ritmo, ma i padroni di casa riescono, comunque, a gestire la gara senza correre grandi pericoli. Azione solitaria di Gemignani che, al 19’, si accentra, serve Magnaghi che centra il palo, ma, sulla sua traiettoria, trova il numero trenta rossonero che tocca la palla, ma è in fuorigioco.

Il Rimini prova a sbloccare il match al 22’ con un tiro dalla bandierina: la palla arriva a Garetto che, in qualche modo, viene bloccato da Palmisani. Al 35’ si fa subito vedere l’ultimo arrivato in casa del Rimini, Gagliano, che colpisce l’esterno della rete. La Lucchese è calata d’intensità e la formazione di Buscè prova ad approfittarne, ma in qualche modo Gucher e compagni provano ad uscire dalla propria trequarti.

I rossoneri al 39’ tornano in avanti con un calcio d’angolo di Saporiti che mette al centro, ma nessun compagno di squadra ci arriva. Selvini, al 42’, prova a beffare Colombi, agganciando un buon pallone e girandosi, ma il portiere riesce a parare. La Lucchese chiude in avanti una gara che l’ha, finalmente, vista protagonista e nella quale può recriminare per le occasioni, soprattutto quelle di Saporiti in avvio di ripresa.

Adesso, però, l’attenzione è tutta sugli sviluppi societari.

Alessia Lombardi