La partita contro il Siena è stata posticipata al 15 marzo per la concomitanza, domenica 9, con la gara ciclistica Strade Bianche. "Pausa utile per recuperare Lischi e Zhupa»

"Proveremo in questi giorni a recuperare qualche infortunato. Non dimentichiamoci che abbiamo fuori Lischi e Zhupa". Marco Becattini, tecnico del Terranuova Traiana, sfrutterà la pausa dal campionato questo weekend per rimettere in sesto due pedine fondamentali della formazione in vista della partita con il Siena al Franchi, posticipata a sabato 15 marzo. La decisione è stata presa in considerazione della concomitanza con la Strade Bianche 2025, rinomata competizione ciclistica che, come ogni anno, attira migliaia di appassionati e coinvolge la città di Siena e il suo territorio. Per evitare disagi e garantire il miglior svolgimento di entrambi gli eventi, Terranuova e Siena hanno ritenuto opportuno spostare la gara, inizialmente prevista per domenica 9 marzo. "Spero non tanto di tirarli a lucido, ma quantomeno di metterli nelle condizioni di darci una mano" ha aggiunto l’allenatore del Terranuova, visto che stiamo parlando di giocatori arrivati in riva al Ciuffenna nel corso del mercato invernale e che possono rivelarsi un valore aggiunto, soprattutto in ottica turnover. "Fino a pochi giorni si parlava di retrocessione diretta, adesso siamo a tre punti dalla zona salvezza. Procediamo quindi con equilibrio fino alla trasferta di Siena". Una gara esterna che non vedrà però il trainer valdarnese sulla panchina dei biancorossi, a seguito del cartellino rosso rimediato al Matteini contro il Ghiviborgo.

Francesco Tozzi