La partita della solidarietà. Tutti in campo per lo Ior

Oggi alle 20, allo stadio ‘Todoli’ di Milano Marittima, si giocherà ‘la partita della solidarietà’, organizzata dal Cervia United in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cervia e di Cesena, a sostegno della raccolta fondi per l’Istituto oncologico romagnolo. A sfidarsi a scopo benefico saranno, da una parte, la squadra dei dipendenti delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena, capitanati dal rispettivi sindaci Mattia Missiroli e Enzo Lattuca; dall’altra una selezione di ex cesenati (ma diversi anche ex ravennati), riuniti sotto il simbolo di Cesena Fc Legends4Charity, sotto la guida di Agatino Cuttone.

Si tratta del primo appuntamento sul campo del Cesena FC Legends4Charity, progetto fortemente voluto dal Cesena FC, per offrire un sostegno concreto allo sviluppo di progetti sociali e solidali, portati avanti da realtà ed associazioni del territorio. Tra i giocatori dei Comuni di Cervia e Cesena, oltre ai due primi cittadini, figurano anche i vicesindaci e assessori allo sport, Gianni Grandu e Christian Castorri. L’intero ricavato dell’evento, per il quale è richiesta una donazione minima di 10 euro, sarà devoluto allo Ior.

Questi i ‘convocati’ del Cesena Legends: Maurizio Orlandi, Luca Ceccarelli, Nicola Campedelli, Alessandro Bianchi, Manolo Pestrin, Pino Lorenzo, Alberto Fontana, Filippo Medri, Alejandro Rodriguez, Sergio Domini, Alessandro Teodorani, Nicola Capellini, Yuri Tamburini, Marco Bernacci, oltre a Davide Succi, Massimo Agostini, Alex Calderoni e Andrea Tabanelli, che sono anche ex ravennati. Il team delle amministrazioni comunali, guidato dal presidente Corraro Pedrelli, dal tecnico Maurizio Drudi e dal dg Roberto Checchia è composto dai ‘cervesi’ Mattia Missiroli, Gianni Grandu, Massimo Mazzolani, Nicholas Cortini, Gianluca Chieregato, Michael Petruccioli, Daniele Zoffoli, Luca Donati Sarti, Matteo Bondi (ex ravennate ed ex bomber dei ‘Campioni’ del Cervia), Davide Pistocchi, Salvatore Di Mauro, Andrea Pollini, e dai ‘cesenati’ Enzo Lattuca, Christian Castorri, Lorenzo Plumari, Fabio Pezzi, Massimo Berti, Matteo Danesi, Davide Milanesi, Massimiliano Urbini, Gianluca Fabbroni, Michele Fantini, Gianluca Gattei, Enrico Rossi, Alessandro Corbara, Matteo Montanari, Ones Gianfanti, Mirco Menghetti. All’iniziativa prenderanno parte anche medici e ricercatori in rappresentanza dell’Irst.