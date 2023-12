La partitissima ai raggi X. Una sfida che si ripete ormai da più di un decennio. Scontri mai banali, i grandi protagonisti del passato

Si incontrano ininterrottamente ormai da più di un decennio. Da quando nel 2012 è nato il Real Forte dei Marmi Querceta (... ma anche prima, quando era solo Querceta) di derbyssimi col Seravezza Pozzi (rinato nel 2006) se ne contano parecchi: con quello in arrivo diventeranno 21. Fino a dieci stagioni fa le due società si affrontavano in Promozione. Adesso la sfida è diventata ormai un “must” in Serie D dove per il settimo anno di fila l’eterna contesa si ripropone... anche se la scorsa stagione accadde solo in Coppa. Da quando esiste il Real Forte Querceta si contano finora 17 scontri diretti fra campionati di Promozione, Eccellenza e D più 3 in Coppa (2 d’Eccellenza ed 1 di Serie D). Nei 20 precedenti totali fra campionati e Coppa il bilancio dice 7 vittorie del Seravezza, 4 vittorie del Real FQ (che non ne vince uno dal 31 marzo 2019) e ben 9 pareggi (di cui solo 2 con lo 0-0). Negli scontri diretti di Coppa d’Eccellenza ebbe entrambe le volte la meglio il Forte Querceta passando il turno ed eliminando agli ottavi i cugini seravezzini: nell’annata 2014/2015 accadde però con un pareggio dopo i tempi supplementari (col segno X al 120° andava avanti la squadra fuori casa che, giocando al “Buon Riposo” di Pozzi, era proprio quella bianconerazzurra) mentre nella successiva stagione 2015/2016 fu con un 2-1 sempre in trasferta. Nell’unica sfida in Coppa Italia di Serie D della scorsa annata invece s’impose di netto il Seravezza: 5-3. Anche conteggiando solo le sfide di campionato è avanti il Seravezza come numero di vittorie (6 contro 3, mentre i pari sono 8). Guardando solo le sfide nel campionato di D troviamo 3 successi per il Seravezza (2 con Walter Vangioni in panchina e 1, l’ultimo, con Massimiliano Incerti), 1 per il Real FQ (guidato da Marco Brachi) e poi 5 pareggi. Avrebbero dovuto esserci pure due sfide in più nel computo. Una addirittura sarebbe stata una finalissima playoff regionale in Promozione (a maggio 2014)... ma non ci fu bisogno di giocarla poiché sia al Real FQ del compianto Alfio Spagnoli (secondo in campionato con forbice di punti attivata sulla terza) sia al Seravezza di Enrico Galleni (vincitore della Coppa Toscana di categoria) per essere promosse in Eccellenza bastò vincere le rispettive semifinali contro Castiglionese e Atletico Piombino. L’altro “derby mancante” invece è più recente: quello di ritorno del campionato 2019/20 dove si giocò solo l’andata (che finì con uno scoppiettante 3-3) perché poi tutto il calcio dilettantistico venne bloccato tra fine febbraio ed inizio marzo 2020 a causa del Covid.